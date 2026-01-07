港股急升後 有機回補上升裂口｜古天后

1月7日，天晴，天氣寒冷，日間非常乾燥。美國本周五公布就業數據前，美股持續做好，標指跟道指盤中破頂兼創收市歷史新高。道指輕微高開10點後，升幅擴大至最多532點，高見49509，收市升484點或0.99%，報收49462；標指收市升42點或0.62%，報6944；納指升151點或0.65%，報23547。

重磅股中，亞馬遜股價升3.4%，為表現最強道指成份股；Nvidia行政總裁黃仁勳表示，集團下一代晶片Vera Rubin已經全面投產，股價一度走高2.15%，收市卻倒跌0.5%；蘋果跌1.8%；行業數據顯示，Tesla上月喺英國嘅電動車註冊量按年下降逾29%，股價跌4.1%；藥廠安進（Amgen）升3%；話咗委國事件唔會令油價長期高企，油價回吐，雪佛龍跌4.5%，為跌幅最大道指成份股。

米蘭料儲局今年需減息至少1厘

美國10年期債息曾升3個基點，至4.198厘，其後倒跌；對息口較敏感嘅2年期債息漲3.1個基點，至3.486厘。聯儲局理事米蘭（Stephen Miran）於霍士財經節目中表示，當局今年需減息至少1厘，因為貨幣政策明顯呈緊縮，拖慢經濟增長。美國12月份服務業採購經理指數（PMI）終值報52.5，低於初值的52.9，期內綜合PMI終值報52.7，低過初值的53。美滙指數一度升0.37%，至98.63；日圓跌0.26%，至156.79兌每美元。

加密貨幣「一哥」比特幣回吐3%，至91,543美元。商品市場方面，地緣政治局勢仍緊張下，金屬價格高企再升，倫敦期銅再破頂，一度抽升3.1%，至每噸13,387.5美元，現貨銀價亦抽高6.29%，報81.4305美元，再次逼近上月底的紀錄新高。現貨金價上揚1.02%，報4,494.25美元。與此同時，貝萊德全球主題投資主管Evy Hambro表示，隨着貨幣購買力繼續下降，加上地緣政治風險升溫，金價及其他貴金屬價格升勢應能持續。不過，Pepperstone Group策略員Dilin Wu認為，除非緊張形勢蔓延至加勒比海地區，否則委內瑞拉局勢只會對黃金帶來短期避險需求。

恒指企穩26500水平 仍有力向上

自踏入2026年以嚟，港股表現氣勢如虹，首個交易日急升700點後，周一北水回歸並未見沉重沽壓，昨日升勢持續，恒生指數高開155點後，升幅一度擴大至510點，見26858高位。其後升勢回順，全日升363點，報收26710，成交額則維持暢旺達2,917億元。港股近日明顯轉勢，成交回升重拾動力，主要因為環球股市表現理想，加上A股亦節節上升，上證已升破去年高位，有望帶動港股挑戰二萬七關及去年高位。不過隔晚夜期及ADR未有跟隨美股進一步向上，反而略為偏軟，夜期回落至26700水平之下，ADR更跌逾百點。港股經過三個交易日急升逾千點後，不排除挑戰27000水平前，先作回吐整固。

今早黑期於26700附近徘徊，開市後如無法企穩26700水平，或有機會稍作調整。由於昨日遺下一個26445至26498小型上升裂口，今日可能先行回補此裂口。如回補裂口後，能繼續企穩於26500水平，則仍有機會於短期內再向上挑戰27000至27200關。相反，回補上升裂口後，無法企穩26500水平，甚至跌穿26400水平，偏離日線保力加通道頂部26485，則調整或持續，先回試上周五高位26345，甚至5周線即26100水平尋找支持。

古天后