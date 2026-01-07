升市追落後揀邊隻｜唐牛

開講有話，好嘅開始，係成功嘅一半。港股2026年開局靚絕，連續三個交易日造好，雖然有一日僅升幾點，但累計升逾千點，意味躺平乜都唔做，只要有貨在手，多多少少都有進賬。在勝方作賽，心理上、實際上操作都會較易，大家好好珍惜呢個靚開局，年頭贏到年尾。

阿里下方支持位不算太遠

升市總有落後股，表現最差的不得不提阿里巴巴（9988）及小米（1810），雙雙逆市下跌。不少戰友都問，追落後應該揀邊隻，從消息層面出發，小米電動車最新交付55萬輛的目標太保守，令市場失望，短期難見炒作催化劑，反觀阿里隨手揀瓣業務都有noise，例如雲業務及閃購等，下方支持位（140元）距離現價不算太遠，相對可取。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本欄逢周一、三刊出