北水回歸後 未見沉重沽壓｜古天后

1月6日，大致天晴及乾燥，早上天氣寒冷。美股隔晚顯著造好，石油、科技及金融股有追捧，道指高開93點後，升幅擴大至最多827點，再創歷史新高49209；收市亦創歷史新高，收市升594點或1.23%，報48977；標指升43點或0.64%，報6902；納指升160點或0.69%，報23395。

油價料不會持續高企

美國總統特朗普表示，美國石油公司未來將大舉參與委內瑞拉石油業發展，相關股份有追捧，埃克森美孚及康菲石油（ConocoPhillips）股價收市齊升逾2%；雪佛龍升5.1%，為表現最強道指成份股；石油服務公司SLB、Baker Hughes及哈利伯頓（Halliburton）升幅介乎4.1%至9%。

市場目前正評估委國局勢對國際油價影響，紐約期油反覆上升1.74%，收報每桶58.32美元，布蘭特期油漲1.66%，收報61.76美元。不過料油價不會持續高企，原因係委國目前佔石油總供應量有限，難以動搖整體油價供應及價格。百達資產管理（Pictet）高級投資顧問Christopher Dembik指出，委內瑞拉局勢對經濟影響太小，不足以對股市造成壓力，對油價影響同樣微不足道。

其他股份表現中，Nvidia一度升2.5%，收市倒跌0.4%；Tesla曾升3.1%，亞馬遜升2.9%。半導體股繼續受追捧，荷蘭半導體設備ASML於美國ADR升5.5%。藥廠Amgen回吐2.1%，為跌幅最大道指成份股。金融股做好，高盛升3.7%，摩根大通反彈2.6%。

美國10年期債息曾跌4.1個基點，至4.15厘，對息口較敏感2年期債息跌2.8個基點，至3.449厘。加密貨幣「一哥」比特幣最多升3.9%，至94,706美元，為3星期高位，但比特幣庫藏公司Strategy因早前比特幣大幅調整，公布第四季錄得174.4億美元巨額賬面虧損。

恒指向上挑戰26800至27000

港股經過上周五急升後，昨日好淡角力，恒生指數高開22點後，早段曾跌82點見26256低位後，一度回升至107點見26445高位，但其後升幅收窄，至收升僅升8點，報收26347。北水回歸下，成交額大幅上升至2,834億元。昨日成交額大幅回升，但未見指數及重磅股有沉重沽壓，大市反而於高位整固，港股市底仍偏強，加上人民幣強勢下，內地股市繼續走強，料港股有望進一步上升。至夜期時段，美股做好，道指盤中一度升827點，創紀錄新高，收市升594點報收49209，亦創收市新高；標指跟納指同告上升，帶動夜期及ADR回勇，按比例計算，恒指升逾26500水平。今早黑期亦於26500水之上徘徊，料今早大市高開。

目前市況資金仍充裕，指數權重科技股亦由弱轉強，加上傳統股繼續做好，料港股可進一步向上挑戰26800至27000水平，即向保力加通道頂部進發。至於下方首個支持為26200水平，下一支持為25950至26000，即50及100日線所在，只要大市守穩於此兩線之上，升勢可持續。

古天后