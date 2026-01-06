國航擬折讓近7%減持國泰 太古持股被動上升 申豁免強制全面收購

【國泰/國泰航空/國航】國航（753）公布，全資附屬公司Easerich配售約1.08億股國泰（293）股份，佔國泰已發行股份約1.6%，每股配售價12.22元，較國泰上日收市價13.09元折讓6.6%，涉資約13.2億元。完成後，假設國泰已發行股份總數沒有其他變動，公司通過其全資附屬於國泰的持股量由28.72%降至27.11%。是次減持導致國泰大股東太古（019）股權比例被動顯著上升，觸發強制全面收購，太古已提出豁免申請。

受消息影響，國航今早股價曾升0.5%至7.19元，截至中午報7.16元，續升約0.14%；國泰股價則向下，中午以近全日低位收市，報12.62元，跌約3.6％。

國航稱國泰持股將維持合理水平

中國國航表示，將以每股12.22元，向第三方投資者配售國泰逾1.08億股份，作價較國泰前收市價13.09元，折讓6.6%。國航指出，經公司財務部門測算，本次股份出售預計實現稅前利潤約1.82億元人民幣（不考慮交易費用、其他綜合收益、增值稅及附加的影響；且港幣兌人民幣匯率按1：0.90141計算），最終以公司經審計的財務報表所載為準。

國航指出，減持國泰不會對其未來財務狀況和經營成果造成重大影響，而是次股份出售完成後，國航對國泰航空的持股將繼續維持在合理水平。該集團指出，仍為國泰航空的重要戰略股東，「持續看好國泰航空的發展前景，對國泰航空的支持不變。」

太古持股比例增至47.65%

另一方面，由於早前國泰第三大股東卡塔爾航空，將悉售國泰9.57%持股，連同今次國航減持，間接令太古股權提升。太古的持股比例從目前43.09%，將增至47.65%，大增4.56個百分點，超過《收購守則》的2%「自由增購率」門檻，觸發強制性要約，太古已提出豁免申請。

至於國航的持股比例原定由目前28.72%，降至27.11%，但當卡塔爾航空售股後，將增至29.98%。太古與國航一向有股東協議，兩者在國泰的持股將調整為77.63%，早前已表明會申請強制性要約豁免。

值得注意的是，在卡塔爾航空完成出售持股前，國航曾簽訂不可撤回契約，承諾國航附屬公司及其各自代名人，將不會出售、轉讓、處置、押記、質押任何國泰股份。有關契約因此修訂至涵蓋國航減持後的持股。

相關新聞：國泰69.7億回購卡塔爾航空近一成股份 太古國航表態支持 股東會夠票通過

國泰早年收購港龍 引入國航作股東

中國國際航空於1988年成立，是中國內地最具規模的航空公司之一，以北京為基地提供環球航班服務，航線遍及東南亞、歐洲及澳洲。2004年國航在港上市，國泰當時以策略投資者身份認購10%的國航H股。

國泰航空於2006年全面收購港龍航空，並與國航、太古及中信泰富等國泰航空主要股東達成重整安排，當時國泰動用40.7億元增持國航股權，國航則以53.9億元購入國泰股權，令國航與國泰形成交叉持股關係。

2009年，國航斥資63.35億元向中信泰富購入4.9億股國泰股權，相等國泰12.5%已發行股本，太古則斥資12.13億元購入2%國泰股權，交易完成後，國航於國泰的持股量由17.49%升至29.99%，太古的持股量由39.97%升至41.97%。



資料來源：國航、國泰航空公告