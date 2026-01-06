國航擬折讓近7%減持國泰航空 涉資逾13億 料實現稅前利潤1.8億 國泰半日跌逾3%

國航（753）公布，全資附屬公司Easerich配售約1.08億股國泰（293）股份，佔國泰已發行股份約1.6%，每股配售價12.22元，較國泰上日收市價13.09元折讓6.6%，涉資約13.2億元。完成後，假設國泰已發行股份總數沒有其他變動，公司通過其全資附屬於國泰的持股量由28.72%降至27.11%。

受消息影響，國航今早股價曾升0.5%至7.19元，截至中午報7.16元，續升約0.14%；國泰股價則向下，中午以近全日低位收市，報12.62元，跌約3.6％。

稱國泰持股將維持合理水平

公告指出，經公司財務部門測算，本次股份出售預計實現稅前利潤約1.82億元人民幣（不考慮交易費用、其他綜合收益、增值稅及附加的影響；且港幣兌人民幣匯率按1：0.90141計算），最終以公司經審計的財務報表所載為準。

公告又指，公司對國泰的持股將繼續維持在合理水平，仍為國泰的重要戰略股東，持續看好國泰的發展前景，對國泰的支持不變。

今次國航出售的國泰航空股票來自於2006年6月，公司與國泰及太古、中信泰富等國泰航空主要股東達成重整安排，公司於當年透過全資子公司受讓存量股份及認購新股方式成為國泰航空的戰略股東，並於2009年及2020年進一步增持。

2009年8月17日，國航斥資63.35億元向中信泰富購入4.9億股國泰股權，相等國泰12.5%已發行股本，而太古則斥資12.13億元，購入2%國泰股權。完成交易後，國航於國泰的持股量再由17.49%升至29.99%，而太古的持股量則由39.97%升至41.97%。