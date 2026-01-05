恒指半日跌21點 阿里漲2% 快手升近一成 多隻生科技向上｜港股開市

恒指今早高開22點後，隨即倒跌，最低曾跌82點至26256點，雖然其後一度回升，並高見26445點，但臨近中午再度轉跌，半日跌21點或0.08%，報26316點，成交1,555億元。科指方面，半日跌10點或0.18%，報5726點。

藍籌股中，阿里（9988）及快手（1024）分別升2.3%及9.7%，連同平保（2318）升3.2%，合力支撐恒指；相反，小米（1810）跌2.5%，中海油（883）及網易（9999）亦分別跌3.5%及2.7%，拖累了大市。

快手可靈AI合作夥伴申港上市

消息面上，快手可靈AI合作夥伴藍色光標（300058）上周二（30日）再次在港遞交招股書。同時，根據SensorTower數據顯示，截至上周五（2日），快手可靈AI在韓國所有圖形和設計類應用中排名第一，在美國、土耳其、越南等市場亦名列前十名。

單計股價變幅，除了快手外，信達生物（1801）亦升6.3%，為半日表現最佳藍籌之一；內房股亦見受捧，華潤置地（1109）及龍湖（960）分別升5.7%及5.4%。此外，周大福（1929）亦升5%。

第44屆JPM大會快舉行

另一方面，第44屆JP摩根醫療健康大會（JPM）將於1月12日至15日在三藩市舉行，預計吸引逾8,000名全球參與者。中信建投證券認為，內地上市藥企正迎來創新收穫期，呈現「自主研發+海外BD」雙輪驅動格局，而JPM大會更將成為展示臨床數據、洽談海外合作的核心舞台。

除了信達生物外，多隻生科技向上，其中昭衍（6127）及聖諾（2257）升逾11%，映恩（9606）亦升11%，歌禮（1672）亦升逾8%，科倫博泰（6990）則升7.8%。

-----

美國活捉委內瑞拉總統夫婦，將嚇窒全球金融市場，分析指港股有機會低開，而「三桶油」股價或會受壓。恒指今早高開22點，報26361點。

中石油98年已進軍委內瑞拉市場

對於港股來說，受委內瑞拉事件直接影響的，自然包括中資石油公司。根據中石油（857）的官網顯示，該公司於1998年進軍委內瑞拉市場，目前在當地的油氣投資項目主要有陸湖勘探開發項目、蘇馬諾油田開發項目、奧里乳化油項目和奧里諾科重油項目，該股開報8.41元，跌1.29%。至於對油價表現更敏感的中海油（883），開市報21.28元，跌2.65%。

中石化（386）則參與在委內瑞拉的POSA項目和胡寧8區塊項目。值得留意的是，中石化於2017年與委內瑞拉國家石油公司有訴訟，最後就未付帳單達成和解，中石化獲賠償逾1億元人民幣。該股開報4.66元，跌0.85%。

黃金相關股則向上，其中山東黃金（1787）及紫金黃金國際（2259）升逾1%，招金（1818）升0.9%；靈寶黃金（3330）升0.8%；紫金礦業（2899） 則升0.2%。此外，中國白銀集團（815）亦升1.35%。

國家大基金持股中芯增至逾9%

個股消息中，中芯（981）日前同意向國家積體電路基金發行3.57億股股份，令國家積體電路基金在中芯H股持股比例從4.79%提升至9.25%，持股比例接近翻倍；該股開市報75.8元，升0.9%。

據彭博報道，委內瑞拉曾為重要的產油國，但過去20年的產量大跌，目前佔全球供應量不足1%。A/S Global Risk Management首席分析師Arne Lohman Rasmussen估計，布蘭特原油開盤時每桶價格只會輕微上升1至2美元或更低。

黃德几：油價長遠或會回落

盈立證券研究部執行董事黃德几認為，地緣政治局勢升溫將刺激油價、金價和銀價會向上，但長期來看油價或會回落，因為美國石油公司將會進駐委內瑞拉。光大證券國際證券策略師伍禮賢亦認為，油價會短線反彈，但弱勢未扭轉下，升幅不會特別大。

恒指或借勢回吐 本周上升機會不大

港股表現方面，黃德几表示是次美國與委內瑞拉的風波將會影響金融市場，中國曾向委內瑞拉貸款，加上中國的石油公司與委內瑞拉有合作，不排除港股今日會借勢回吐，低開約300點，約上周五升幅的一半，而三桶油可能下跌。本周恒指有機會以26300點作為主軸上落，上升的機會不大。

伍禮賢表示，恒指夜期上周六表現理想，但委內瑞拉事件對亞太市場未必是好的事，預計港股以調整為主，本周於25500至26500點徘徊，如果恒指可以守住26000點，才可以確保恒指上周的突破是有效。