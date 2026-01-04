Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《沽注一擲》原型指Tesla遭嚴重高估 只是一隻「迷因股」

股市
更新時間：16:58 2026-01-04 HKT
發佈時間：16:58 2026-01-04 HKT

據外媒《Business Insider》引述電影《沽注一擲》（The Big Shot）3名主角原型之一的Porter Collins指出，Tesla估值猶如存在自己的世界中，並非基於任何特定行業的基本面，而且是標普500指數中最被高估的股份，甚至只是一隻「迷因股」（meme stock）。

報道指出，Tesla持續成為市場焦點，其股價已較去年4月低位升近一倍，但這波升幅卻是在銷售下滑的背景下出現，而且Tesla已不再是全球最大的電動車製造商，引發投資者對其股價合理性出現爭論。

預測PE遠高於Nvidia

Collins則認為，Tesla股價遠遠超過其盈利能力所能支撐水平，並舉例指科技巨頭英偉達（Nvidia）股價明年預測PE約45倍，但Tesla股價明年預測PE幾乎是300倍。他又指，「Tesla就是一隻迷因股，大家追隨馬斯克，認為他將推出具有世代影響力的產品，雖然他可能會、也可能不會，但這就是現在大家下注的理由」。

