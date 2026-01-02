周大福創建第二階段收購uSmart失效 持股維持13%

周大福創建（659）公布，原定斥10.25億元收購uSmart約43.93%權益的協議，在第二階段已失效，最終僅持有uSmart約13.05%股權。

原擬斥10億購近44%股權

周大福創建去年3月公布，擬分兩階段向郁智凱、周大為、郭炎及徐征收購uSmart合共43.93%權益，作價合共10.25億元，uSmart持有盈立證券等業務。集團去年11月曾宣布完成第一階段收購，當時已持有uSmart 13.05%權益，原定第二階段收購30.88%股權，將持股提升至43.93%，並須於去年12月底前完成。

惟該集團指，截至去年12月31日，第二階段交易先決條件未獲達成或豁免，訂約各方亦未能達成延長截止日期的協議，相關買賣協議已失效，且不再具有效力。

周大福創建： 評估其他合作及安排

周大福創建表示，目前繼續持有uSmart約13.05%股權，按權益會計法將其財務業績作為聯營公司入帳，會繼續與相關訂約方探討交易失效後的後續步驟，並評估其他合作及安排。

相關新聞：

周大福創建10億購盈立證券母企uSMART近44%股權 與周大福人壽合建財富管理平台