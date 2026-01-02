今年港股有望挑戰三萬關｜古天后

1月2日，大致天晴及乾燥，早上寒冷。2025年過去，環球整體投資市場普遍做好，貴金屬市場更牛氣沖天，雖然第四季股市風頭被貴金屬市場蓋過，但總括全年，本地投資者最關心嘅港股、美股及A股市場，全年均有不俗進帳。展望2026年，中港股市料慢牛可持續，美股估值雖高，但有望持續減息下，經濟下行風險有限，只要AI行業發展持續，企業盈利表現理想，美股仍有機會更上一層樓，帶動港股挑戰三萬大關。

美股於最後一個交易日偏軟，不過全年累計，道指升12.97%；標指及納指則分別升16.39%及20.36%，展望今年，美股仍要視乎盈利增長動力，不過以估值計算，美股目前估值並不便宜，料即使今年再有升幅，指數或只有10%至最多15%左右升幅。惟美股暫時仍保持理想流動性，料美股可穩中慢升，但仍要留意地緣政治關係，及特朗普關稅政策有否重大改變，因目前關稅方面仍有司法程序進行中，料第一季將有結果。市場將對關稅官司料有頗大反應，或對環球股市帶來震盪。今年美股更重視選股，個別股份及主題板塊表現，今年美股以穩守突擊為主，不能過份進取。

全年料繼續為慢牛格局

雖然中央於2025年底已公布新一年財政刺激措施，但暫未見對驚喜，港股於大除夕反而受壓，周三半日市跌恒生指數跌224點，報收25630，12月累跌0.88%，連跌三個月，整個2025年第四季則累跌1225點或4.56%，為2024年底以嚟，首次全季累跌，不過總括全年，恒指於去年累計升5570點或27.77%，連升兩年，亦為2017年以嚟全年計最大升幅。展望今年，美國貨幣政策有望維持較為寬鬆，不過美聯儲局對減息步伐仍存分歧，暫難提振港股氣氛，加上地緣政治局勢仍緊張，港股於第一季料較為反覆，全年港股料繼續為慢牛格局，年內仍有機會挑戰三萬大關。至於今日開局，則視乎內地股市走勢，暫時港股於幾條移動平均線之間爭持，20日線即約25700-25750水平仍為好淡分界線，10日線即25600-25650失守，則向30周線約25450及日線保力加通道底部約25250尋找支持。反彈上方阻力仍為25900-25950，即50日線及100日線，以及10周線所在。除非恒指重返此兩線之上，並企穩26000水平，方有條件繼續向上，而目前日線保力加通道頂部26150-26200料有一定阻力。至於今日開局料變化不大，或於25650水平附近開市，或先向上再挑戰25750，企穩25750方有條件再挑戰25900-25950水平。相反，開市跌穿25600，則下方支持為25450-2500，失守則往25200-25250尋找支持。

古天后