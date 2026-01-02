恒指2026年開局13年最好 急升707點 百度揚9% 騰訊阿里升4%｜港股收市

港股2026年開局氣勢如虹，恒指以全日最高位收市，報26338點，大升707點或2.8%。以升幅百分比計，是自2013年以來最佳開局。在北水缺席下，大市成交1408億元。

國指收報9168點，升255點或2.9%；科指表現亮眼，收報5736點，急升220點或4%。

百度（9888）披露旗下「崑崙芯」己經保密形式向本港聯交所提交上市申請，百度急漲9.4%收報143.8元，三大指數成分股中均是表現最好。

———

1550：資深投資及理財人何啟聰認為，今日恒指上升的主要原因，是收到習近平的新年賀詞影響，賀詞中提到內地的晶片製造有新進展，並且市場一直傳內地已掌握到一些技術。因此，今天港股AI板塊的前中後端相關股份皆上升。

獨立股評人莫灝楠表示，主要因為中央提出擴大內需，但他認為這多少只是藉口，個別板塊仍具備不少題材支撐，整體偏向睇好；不過在缺乏北水突擊流入的背景下，市場走勢未必夠穩定。他補充，當前成交不足，指數或很快回落。

他預期，大市仍會在25200至26200點這個範圍震盪；尚若後市能突破26300點並企穩，則有望挑戰27000點關口，但暫不宜過度樂觀，始終近期市場並無特別強勁的上行動力。

各大行方面，皆看好2026年恒指前景，而且預測見「3字頭」的證券行亦不少。當中以海通國際「最牛」，料恒指可升至34000點，國信證券的預測在29000萬點至32000萬點之間，光大證券國際預期2026年恒指會見30000點。至於星展、中銀國際、東亞、滙豐私人銀行對恒指的預測，則介乎30000點至31000點之間，渣打則估計在28000點至30000點。看法較審慎的有摩根士丹利，認為在基本情境之下，明年12月恒指目標只為27500點。至於中金、花旗以及大和，恒指目標介乎28000至29000之間。

———

1445：大市午後延續強勢升勢持續，目前升逾700點至26340點，科技指數升逾4%。主要受重磅科技股帶動，百度（9888）旗下AI晶片子公司昆侖芯向港交所提出上市申請，目前升9.2%或12.1元，貢獻恒指24點。網易（9999）亦升6.71%至229元，貢獻恒指14.4點。阿里巴巴（9988）升4.62%；騰訊（700）升4.09%；小米（1810）升2.65%。

———

港股2026年開局表現「醒神」，重上二萬六。恒指今早高開86點，在科技股帶動下「越升越有」，最多曾升593點，高見26224點。中午收報26189點，升559點或2.18%。 內地假期休市、北水缺席下，半日成交額768.69億元。

百度（9888）抽升7.45%，報141.3元，為表現最好藍籌；旗下崑崙芯今日（1月1日）以保密形式向香港聯交所提交上市申請，擬於主板上市。網易（9999）升5.87%；騰訊（700）、阿里巴巴（9988）升3%；京東（9618）升2.68%；小米（1810）升2.44%；美團（3690）升1.54%。

晶片股跟升，華虹半導體（1347）升9.89%；中芯（981）升4.89%；上海復旦（1385）升3.17%。

———

1015：恒指在2026年「開爐日」，升幅進一步擴大至逾400點，重上26000點。百度（9888）抽升逾7%，旗下崑崙芯已向港交所提交上市申請。理想汽車（2015）上月交付量按月升33.3%，股價升5.8%。

———

0930：港股2026年首個交易日，恒指高開86點，開報25717點。騰訊（700）開報600.5元，升0.25%；阿里巴巴（9988）升0.28%；美團（3690）無升跌。百度(9888)旗下崑崙芯已向港交所提交上市申請，百度股價高開0.45%。

多間新能源車企公佈上月交付數據，小米（1810）首破5萬大關，股價升0.25%；理想（2015）去年12月交付新車4.42萬輛，股價高開1.46%；零跑（9863）12月交付量按年增42%，股價升1%。比亞迪（1211）升0.68%，小鵬（9868）跌0.69%。

「港股GPU第一股」的壁仞科技（6082）今日上市，開報35.7元，較上市價19.6元高出82.1%。

北水動向方面，周三（12月31日）淨買入港股34.49億港元。招商銀行 (3968)、工商銀行 (1398）、建設銀行 (939)分別獲淨買入7.24億港元、5.89億港元、5.62億港元；紫金礦業 (2899)、騰訊控股 (700)、中國平安 (2318)分別遭淨賣出6.83億港元、6.46億港元、2.99億港元。