恒指2026年開局造好 午後曾升逾700點 百度揚9% 騰訊、阿里升逾4%｜港股市況

1445：大市午後延續強勢升勢持續，目前升逾700點至26340點，科技指數升逾4%。主要受重磅科技股帶動，百度（9888）旗下AI晶片子公司昆侖芯向港交所提出上市申請，目前升9.2%或12.1元，貢獻恒指24點。網易（9999）亦升6.71%至229元，貢獻恒指14.4點。阿里巴巴（9988）升4.62%；騰訊（700）升4.09%；小米（1810）升2.65%。

———

港股2026年開局表現「醒神」，重上二萬六。恒指今早高開86點，在科技股帶動下「越升越有」，最多曾升593點，高見26224點。中午收報26189點，升559點或2.18%。 內地假期休市、北水缺席下，半日成交額768.69億元。

百度（9888）抽升7.45%，報141.3元，為表現最好藍籌；旗下崑崙芯今日（1月1日）以保密形式向香港聯交所提交上市申請，擬於主板上市。網易（9999）升5.87%；騰訊（700）、阿里巴巴（9988）升3%；京東（9618）升2.68%；小米（1810）升2.44%；美團（3690）升1.54%。

晶片股跟升，華虹半導體（1347）升9.89%；中芯（981）升4.89%；上海復旦（1385）升3.17%。

———

1015：恒指在2026年「開爐日」，升幅進一步擴大至逾400點，重上26000點。百度（9888）抽升逾7%，旗下崑崙芯已向港交所提交上市申請。理想汽車（2015）上月交付量按月升33.3%，股價升5.8%。

———

0930：港股2026年首個交易日，恒指高開86點，開報25717點。騰訊（700）開報600.5元，升0.25%；阿里巴巴（9988）升0.28%；美團（3690）無升跌。百度(9888)旗下崑崙芯已向港交所提交上市申請，百度股價高開0.45%。

多間新能源車企公佈上月交付數據，小米（1810）首破5萬大關，股價升0.25%；理想（2015）去年12月交付新車4.42萬輛，股價高開1.46%；零跑（9863）12月交付量按年增42%，股價升1%。比亞迪（1211）升0.68%，小鵬（9868）跌0.69%。

「港股GPU第一股」的壁仞科技（6082）今日上市，開報35.7元，較上市價19.6元高出82.1%。

北水動向方面，周三（12月31日）淨買入港股34.49億港元。招商銀行 (3968)、工商銀行 (1398）、建設銀行 (939)分別獲淨買入7.24億港元、5.89億港元、5.62億港元；紫金礦業 (2899)、騰訊控股 (700)、中國平安 (2318)分別遭淨賣出6.83億港元、6.46億港元、2.99億港元。