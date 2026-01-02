恒指2026年開局升幅擴大至400點 重上二萬六 百度揚7%｜港股開市
更新時間：10:15 2026-01-02 HKT
恒指在2026年「開爐日」，升幅進一步擴大至逾400點，重上26000點。
百度（9888）抽升逾7%，旗下崑崙芯已向港交所提交上市申請。理想汽車（2015）上月交付量按月升33.3%，股價升5.8%。
0930：港股2026年首個交易日，恒指高開86點，開報25717點。騰訊（700）開報600.5元，升0.25%；阿里巴巴（9988）升0.28%；美團（3690）無升跌。百度(9888)旗下崑崙芯已向港交所提交上市申請，百度股價高開0.45%。
多間新能源車企公佈上月交付數據，小米（1810）首破5萬大關，股價升0.25%；理想（2015）去年12月交付新車4.42萬輛，股價高開1.46%；零跑（9863）12月交付量按年增42%，股價升1%。比亞迪（1211）升0.68%，小鵬（9868）跌0.69%。
「港股GPU第一股」的壁仞科技（6082）今日上市，開報35.7元，較上市價19.6元高出82.1%。
北水動向方面，周三（12月31日）淨買入港股34.49億港元。招商銀行 (3968)、工商銀行 (1398）、建設銀行 (939)分別獲淨買入7.24億港元、5.89億港元、5.62億港元；紫金礦業 (2899)、騰訊控股 (700)、中國平安 (2318)分別遭淨賣出6.83億港元、6.46億港元、2.99億港元。
