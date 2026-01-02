Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指2026年開局升幅擴大至400點 重上二萬六 百度揚7%｜港股開市

股市
更新時間：10:15 2026-01-02 HKT
發佈時間：09:28 2026-01-02 HKT

恒指在2026年「開爐日」，升幅進一步擴大至逾400點，重上26000點。

百度（9888）抽升逾7%，旗下崑崙芯已向港交所提交上市申請。理想汽車（2015）上月交付量按月升33.3%，股價升5.8%。

———

0930：港股2026年首個交易日，恒指高開86點，開報25717點。騰訊（700）開報600.5元，升0.25%；阿里巴巴（9988）升0.28%；美團（3690）無升跌。百度(9888)旗下崑崙芯已向港交所提交上市申請，百度股價高開0.45%。

多間新能源車企公佈上月交付數據，小米（1810）首破5萬大關，股價升0.25%；理想（2015）去年12月交付新車4.42萬輛，股價高開1.46%；零跑（9863）12月交付量按年增42%，股價升1%。比亞迪（1211）升0.68%，小鵬（9868）跌0.69%。

「港股GPU第一股」的壁仞科技（6082）今日上市，開報35.7元，較上市價19.6元高出82.1%。

北水動向方面，周三（12月31日）淨買入港股34.49億港元。招商銀行 (3968)、工商銀行 (1398）、建設銀行 (939)分別獲淨買入7.24億港元、5.89億港元、5.62億港元；紫金礦業 (2899)、騰訊控股 (700)、中國平安 (2318)分別遭淨賣出6.83億港元、6.46億港元、2.99億港元。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
11小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
15小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
14小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
12小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
20小時前
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
天水圍血案內情曝光 眼鏡店男職員疑割女同事頸後自殘 警循感情等多方面追查
突發
20小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
22小時前
百佳超市2026最新優惠！大派高達$166優惠券 門市網購都適用 買糧油雜貨/日用品
百佳超市2026最新優惠！大派高達$166優惠券 門市網購都適用 買糧油雜貨/日用品
時尚購物
17小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
17小時前