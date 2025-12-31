首領失業救濟人數回落 美股早段窄幅上落

2025年美股迎來年度最後一個交易日，三大指數開市後集體輕微走低，市場交投氣氛趨於平靜，基金經理大多已進入休假模式，整體波動有限。道瓊斯工業平均指數早段跌22點，報48344點，跌幅0.05%；標普500指數漲0.04%，報6898點；納斯達克指數則錄得0.06%漲幅，報23432點。

貴金屬市場方面傳來重磅預期，Capitalight Research研究主管尚特爾·希文表示，預計明年年初金價有望輕易突破每盎司5000美元關口，強調投資需求將成為推動金價持續走高的核心動力，為年末靜淡的市場增添關注焦點。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數回落至今年以來低位區間，凸顯假日季節數據波動特性。美國勞工部周三公布，截至12月27日當周，首申失業救濟人數減少1.6萬人，降至19.9萬人，遠低於經濟學家預期中值21.8萬人；由於統計期涵蓋聖誕節，加上聯邦政府新定12月24日及26日為公眾假期，數據波動屬季節性常態。

個股表現上，英偉達開市錄得1.37%漲幅。據知情人士透露，該公司正全力應對客戶對H200人工智能芯片的強勁需求，已與代工合作夥伴台積電展開接洽，商討提升產量事宜。