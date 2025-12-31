假日情懷仍濃 待下周再作定奪｜古天后

12月31日，大致多雲，日間短暫時間有陽光。隔晚美股於聯儲局公布12月議息紀錄前，美股偏軟，道指低開後跌幅一度擴大至164點，收市跌94點或0.2%，報48367；標指回吐9點或0.14%，報6896；納指回吐55點或0.24%，報23419。Meta收購人工智能(AI)代理商Manus，交易作價逾20億美元，股價收市升1.1%；Google母企Alphabet升0.1%。CNBC引述消息報道，日本軟銀完成對AI初創OpenAI嘅400億美元投資承諾，上周落實最後一筆投資，金額介乎220億至225億美元。Tesla於官方網頁公布分析員對其第四季電動車付運量預測，平均料按年減少15%至42.285萬輛，低過彭博統計44.5萬輛，股價跌1.2%。IBM股價跌1.2%，為跌幅最大道指成份股；UnitedHealth反彈1%，為表現最佳道指成份股。

聯儲局議息紀錄顯示，官員對貨幣政策睇法出現明顯分歧，但大部分官員認為繼續減息可能合適宜做法。XTB研究董事Kathleen Brooks表示，由於今年各地股市均有不俗升幅，投資者今年已錄得可觀回報，正等待聖誕及新年假期後才作出重大投資決定，所以全球股市於年結前已失去上升動力。美國10年期債息曾升2.93個基點至4.1395厘；對息口較敏感嘅兩年期債息轉挫1.9個基點，至3.446厘。滙市窄幅上落，美滙指數一度升0.23%至98.27，日圓回落0.33%至156.57兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣曾反彈2.7%，至89224美元，但目前似乎受制90000美元。至於金價跟白銀價格經過日前急挫後，一度大幅反彈，白銀價曾反彈逾8%，高見78.0545美元，金價則反彈1.66%，至4404.29美元，過金價目前已重返4400美元之下，於4350水平附近徘徊。

未見大幅調整端倪

港股今日除夕夜半日市，恒生指數昨日接近平開後，早段好淡爭持，至午後展開升勢，最多升294點，高見25930，但受制50日線及100日線，無法重上二萬六關，收市升219點，報25854，但成交額回落至不足2000億元，只有1997億元，較周一跌市成交縮減，成交未能配合升勢。聖誕節長假期雖然已過，但緊接除夕半日市及明日元旦假期，投資者假日情緒仍濃厚，入市意欲有限。至於美股則於高位橫行整固，雖然高位有回調風險，但聯儲局議息會議紀錄顯示，繼續減息為合適做法，喺貨幣較為寛鬆環境下，美股暫無大幅調整風險，不過地緣政治風險上升，不排除美股於2026年首季出現較深度調整，或拖累環球股市表現，投資者宜注意呢方面風險。不過目前並未見有大幅調整端倪，加上本周僅剩下一個半交易日，或至下周新一年開局，基本經理重新埋位，各地股市方有更明確方向。

古天后