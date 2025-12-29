比亞迪股價曾升逾6% 闢謠稱沒計劃推飛行汽車

內地繼續支持消費品以舊換新的政策，利好汽車股走勢下，比亞迪（1211）今日股價表現亮麗，曾升逾6%至99.8元，其後回落，暫報97.85元，續升逾4%。不過，針對內地有傳言稱比亞迪將推出飛行汽車的消息，比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛在微博發文闢謠指，相關消息為不實信息，比亞迪沒有此類計劃和安排。

「流量面前 要保持克制」

根據李雲飛公布的截圖顯示，內地社交媒體上流傳疑為AI合成片段，並配文稱「比亞迪的飛行汽車就要來了，搭載兆瓦閃充技術。玄鳥架構，強得離譜！」等內容，聲稱比亞迪將推出名為「Ufly」的飛行汽車。

李雲飛對此表示，「此消息為不實訊息！我們沒有此類計劃和安排。在流量面前，我們要保持克制！」