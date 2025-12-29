本周交投維持淡靜 港股二萬六關爭持｜古天后

12月29日，大致天晴，早上清涼，日間天氣乾燥。美股上周五聖誕假期後復市，周五於高位整固，雖然道指一度跌逾百點，收市跌幅收窄至20點，報收48710；標指盤中再創6945歷史新高，收市微跌2點或0.03%；報收6929；納指回吐不足0.1%，跌20點，報收23593。

花旗主管表示，隨住美股已進入第四年牛市，基本市場展望仍然正面，目前基本背景仍然係AI相關推動因素，繼續為大型增長股提供動能。瑞銀認為，投資者應為股市進一步升勢做好部署，科技、醫療保健、公用和金融領域仍有具吸引力嘅投資機會。

美國10年期債息周五曾跌2.53基點至4.1082厘，2年期債息跌3.06基點至3.4708厘。美滙指數一度跌0.12%報97.859，其後回穩；日圓跌0.6%。比特幣周五曾反彈1.8%見89480美元，其後轉跌，目前於88000-90000美元之間上落，似乎未能重返9美元水平。金價及白銀價續破頂，現貨曾高見4550.12美元，今年已第52次創新高，目前於4500水平徘徊；現貨銀曾急升10.4%見79.3835，周五收報79.3415仍升10.38%。

2026年港股有望挑戰30000關

由於聖誕節長假期關係，上周港股只有兩個半交易日，成交維持淡靜，上周三半日收市升44點，報25818，按周計回升128點或0.49%。不過大市已連續三日重返20日線上收市，短線技術走勢已有改善，港股有望於年底結算前，重返26000水平作年結。回顧過去一年，港股雖然曾受美國總統發動關稅戰出現震盪，令全年出現逾八千點波幅，但走勢先低後高，暫時全年累計升幅已接近30%，12月有資金先行計數離場套利亦無可厚非。

展望2026年，只要流動性維持理想，恒指料有進一步上行空間，不過來年走勢如何，除市場流動性之外，仍取決於內地宏觀經濟狀況，其政策落實及執行力度；美國減息步伐快慢，企業盈利表現，及中美關係等因素。預計2026年美國延續減息，整體流動性利好風險資產，同時亦有利新興市場資金流。由於中美貿易戰局勢已見緩和平穩，內地短期加推穩定經濟措施誘因不大。內地工業生產者出廠價格指數（PPI）自下半年跌幅收窄，反內捲成效仍需時間體現，加上通縮壓力持續，因此企業盈利修復緩慢。

目前港股估值經過2025年一年修復後，已唔算低，預計明年再出現今年近三成升幅情況難再現，估計港股2026年僅溫和上升，而大摩預期牛市情境下，恒指目標可達34700，但喺基準情景下目標只有27500，兩者相距竟達7200點。至於筆者則預計2026年港股仍有望挑戰30000大關，若然今年再出現先低後高情況，第一季如有狀況令港股有機會調整至250日線附近即若24000水平，再以年波幅6000-8000點計算，則今年高點或可見30000至32000水平。

至於本周只有三個半交易日，內地股市則於周四及周五休市，料本周變動不大，大市或於25600至26200點之間上落，但目前要突破26000關企穩，方有條件上行挑戰26200水平，而26200水平阻力仍大。

古天后