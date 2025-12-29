Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地ETF市場規模突破6萬億創新高 股票型ETF佔逾六成

股市
更新時間：09:13 2025-12-29 HKT
發佈時間：09:13 2025-12-29 HKT

今年以來，不僅內地A股錄得不俗表現，內地的交易所買賣基金（ETF）市場亦快速發展。最新數據顯示，內地ETF市場規模已突破6萬億元（人民幣、下同），創歷史新高。

較年初增幅超過6成

內媒引述數據報道，截至上周五收市，國內ETF規模達到6.03萬億元，較年初增幅超6成，其中股票型ETF規模超3.8萬億元，總佔比超63%。目前全市場共有1,391隻ETF產品，當中125隻規模超過百億元，7隻突破千億元。規模最大的是華泰栢瑞滬深300ETF，最新規模達4,270.67億元；易方達滬深300ETF與華夏滬深300ETF分別以3,029.96億元和2,302.90億元的規模緊隨其後。

今年以來，國內ETF市場規模連續突破4萬億、5萬億、6萬億三大關口，且從5萬億到6萬億僅用4個月，創突破萬億關口史上最快紀錄。

