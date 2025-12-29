恒指高開百點 挑戰兩萬六關 小米逆市跌 優必選漲逾7%｜港股開市

港股今日（29日）聖誕假期後復市，距離今年收爐只有短短2個半交易日。在假期期間，滬深股市、人民幣走強，其中上證指數錄得8連升，離岸人民幣一度升穿「7」關口，創15個月新高，不過美股假期復市後則輕微低收。有分析指，滬深股市和人民幣的強勢有望利好港股，料恒指今年有望接近或企穩26000點關口收爐。

恒指今早高開109點，報25928點。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）開市升0.75%；騰訊（700）升0.5%；美團（3690）升0.8%；京東（9618）升0.5%；百度（9888）則升1.3%。不過，小米（1810）接獲公司聯合創始人兼副董事長林斌通知減持不超過20億美元、約155億港元股份計劃；該股開市報38.68元，跌1.4%。

相關文章：小米副董事長林斌計劃減持不超過20億美元小米股份 籌集資金成立投資基金公司

貴金屬狂潮下，洛鉬（3993）開市升逾4%；南方錳業（1091）升3.9%；中國白銀（815）升2.8%；紫金礦業（2899）則升2.3%；惟紫金黃金國際（2259）逆市跌0.3%。

優必選近17億購內地上市公司股權

個股消息中，優必選（9880）擬收購鋒龍股份（002931）合共43%股權，總現金代價16.65億人民幣，將以內部資源支付，以加速其人形機器人的開發與商業化；該股開市報117.4元，升7.2%。

郭思治：明年港股走勢仍樂觀

香港股票分析師協會副主席郭思治指出，目前港股市場沒有黑天鵝事件和利淡消息，以及恒指正穩守10日及20日均線之上，預期只要買盤稍為積極，以及同時A股今日可能有望挑戰4000點，對港股產生正面作用，恒指今年可望進一步接近或企穩26000點關口收爐；至於明年走勢，需要觀察明年初資金入市態度，但他個人對明年港股走勢持相對樂觀看法。

陸秉鈞：料維持窄幅上落市

獨立分析師陸秉鈞則表示，現時不少基金均已收爐，預期港股在僅剩的交易日中將會維持窄幅上落市格局，恒指今年上限水平或將在26000點至26200點區間，並且在缺乏好消息的推動下，恒指上述區間可能仍成為港股明年首周的阻力位。

他續指，由於港股股值從低位重返至合理水平，以及中國人工智能公司DeepSeek帶來的中國AI科技股熱潮炒作，令港股今年累計不少升幅，不過中國AI熱潮的利好消息今年下半年起已逐漸被市場消化，同時暫缺新的科技股催化劑，估計港股明年出現大跌可能性不大，惟整體走勢或不及今年。

白銀和鉑金短期不宜追高

黃金、白金等貴金屬假期中屢屢破頂。陸秉鈞指出，個人認為黃金及其他貴金屬長線而言仍有上升空間，黃金甚至有機會上試5,000美元水平，不過白銀和鉑金這類金屬，在短時間內的漲幅過大，當它們調整時，相關股票的跌幅或亦會非常劇烈，建議有意部署該板塊的投資者，短線上不適合追高，至少應該等待出現一次調整後才考慮買入，但切忌過於貪心。

郭思治亦指出，在今次貴金屬的明確上升趨勢中，建議投資者採取觀望或順勢做多的策略。

鮑威爾繼任者或周內揭曉

展望本周，新年即將到來，A股港股美股日韓等將於元旦假期休市，港股亦於31日提前半日收市。數據方面，中美製造業PMI、美國12月27日當周首次申請失業救濟人數等重要經濟數據將在本周出爐 。同時，美國聯儲局最新會議紀要亦在本周內公布，市場將在會議紀要中尋找未來利率動向的訊息。另外，聯儲局主席鮑威爾繼任者或本周內揭曉，而「股神」巴菲特亦將正式退任巴郡行政總裁一職。

另外，本周還迎來今年最後一批新股掛牌。臥安機器人（6600）、迅策（3317）、英矽智能（3696）、美聯股份（2671）、林清軒（2657）、五一視界（6651）6隻新股於今日收市後暗盤交易，周二（30日）一齊敲鐘。