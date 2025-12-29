恒指半日升67點 兩萬六關得而復失 比亞迪急升6% 美高梅中國瀉13%｜港股開市

恒指今早高開109點後，升幅一度擴大至264點，高見26082點，但其後兩萬六關得而復失，升幅逐步收窄，截至中午報25886點，升67點或0.26%，半日成交1,264億元。科指方面，半日升87點或1.6%，報5587點。

中移動連跌第6日

藍籌股中，比亞迪（1211）半日急升6%，冠絕藍籌，連同美團（3690）及網易（9999）分別升2.3%及2.6%，為貢獻恒指最多升幅股份；相反，滙控（005）及中移動（941）齊跌逾1%，拖累了大市表現，其中中移動更是第6個交易日下跌，目前股息率已近6.4厘。

汽車股受惠內地繼續以舊換新

單計股價變幅，除了比亞迪外，吉利汽車（175）及理想汽車（2015）分別升4.8%及3.7%，齊齊打入藍籌升幅三甲。消息面上，財政部部長藍佛安在全國財政工作會議上表示，明年財政將大力提振消費，又表明將深入實施提振消費專項行動，繼續安排資金支持消費品以舊換新，調整優化補貼範圍和標準。

另一方面，零跑汽車（9863）公布獲一汽溢價入股，半日亦升3.6%至51.75元。

相關文章：零跑汽車獲一汽溢價入股 股價曾升逾7% 朱江明回應稱實控人不會改變

美高梅中國支付品牌使用費增

異動股中，美高梅中國（2282）半日急跌逾13%，報13.48元。大摩指出，美高梅中國從2026年起向母公司支付的品牌使用費由1.75%提升至3.5%，其中2026年品牌使用費料達12億元，較2025年的6億港元大幅增加，並預計美高梅中國2026年企業EBITDA將較先前預期下降7%，按年下跌5%，EBITDA利潤率將收窄220個點子。

其餘濠賭股亦見捱沽，新濠國際（200）半日跌近4%；金沙（1928）及永利（1128）亦分別跌3.7%及3%。

-----

港股今日（29日）聖誕假期後復市，距離今年收爐只有短短2個半交易日。在假期期間，滬深股市、人民幣走強，其中上證指數錄得8連升，離岸人民幣一度升穿「7」關口，創15個月新高，不過美股假期復市後則輕微低收。有分析指，滬深股市和人民幣的強勢有望利好港股，料恒指今年有望接近或企穩26000點關口收爐。

恒指今早高開109點，報25928點。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）開市升0.75%；騰訊（700）升0.5%；美團（3690）升0.8%；京東（9618）升0.5%；百度（9888）則升1.3%。不過，小米（1810）接獲公司聯合創始人兼副董事長林斌通知減持不超過20億美元、約155億港元股份計劃；該股開市報38.68元，跌1.4%。

相關文章：小米副董事長林斌計劃減持不超過20億美元小米股份 籌集資金成立投資基金公司

貴金屬狂潮下，洛鉬（3993）開市升逾4%；南方錳業（1091）升3.9%；中國白銀（815）升2.8%；紫金礦業（2899）則升2.3%；惟紫金黃金國際（2259）逆市跌0.3%。

優必選近17億購內地上市公司股權

個股消息中，優必選（9880）擬收購鋒龍股份（002931）合共43%股權，總現金代價16.65億人民幣，將以內部資源支付，以加速其人形機器人的開發與商業化；該股開市報117.4元，升7.2%。

郭思治：明年港股走勢仍樂觀

香港股票分析師協會副主席郭思治指出，目前港股市場沒有黑天鵝事件和利淡消息，以及恒指正穩守10日及20日均線之上，預期只要買盤稍為積極，以及同時A股今日可能有望挑戰4000點，對港股產生正面作用，恒指今年可望進一步接近或企穩26000點關口收爐；至於明年走勢，需要觀察明年初資金入市態度，但他個人對明年港股走勢持相對樂觀看法。

陸秉鈞：料維持窄幅上落市

獨立分析師陸秉鈞則表示，現時不少基金均已收爐，預期港股在僅剩的交易日中將會維持窄幅上落市格局，恒指今年上限水平或將在26000點至26200點區間，並且在缺乏好消息的推動下，恒指上述區間可能仍成為港股明年首周的阻力位。

他續指，由於港股股值從低位重返至合理水平，以及中國人工智能公司DeepSeek帶來的中國AI科技股熱潮炒作，令港股今年累計不少升幅，不過中國AI熱潮的利好消息今年下半年起已逐漸被市場消化，同時暫缺新的科技股催化劑，估計港股明年出現大跌可能性不大，惟整體走勢或不及今年。

白銀和鉑金短期不宜追高

黃金、白金等貴金屬假期中屢屢破頂。陸秉鈞指出，個人認為黃金及其他貴金屬長線而言仍有上升空間，黃金甚至有機會上試5,000美元水平，不過白銀和鉑金這類金屬，在短時間內的漲幅過大，當它們調整時，相關股票的跌幅或亦會非常劇烈，建議有意部署該板塊的投資者，短線上不適合追高，至少應該等待出現一次調整後才考慮買入，但切忌過於貪心。

郭思治亦指出，在今次貴金屬的明確上升趨勢中，建議投資者採取觀望或順勢做多的策略。

鮑威爾繼任者或周內揭曉

展望本周，新年即將到來，A股港股美股日韓等將於元旦假期休市，港股亦於31日提前半日收市。數據方面，中美製造業PMI、美國12月27日當周首次申請失業救濟人數等重要經濟數據將在本周出爐 。同時，美國聯儲局最新會議紀要亦在本周內公布，市場將在會議紀要中尋找未來利率動向的訊息。另外，聯儲局主席鮑威爾繼任者或本周內揭曉，而「股神」巴菲特亦將正式退任巴郡行政總裁一職。

另外，本周還迎來今年最後一批新股掛牌。臥安機器人（6600）、迅策（3317）、英矽智能（3696）、美聯股份（2671）、林清軒（2657）、五一視界（6651）6隻新股於今日收市後暗盤交易，周二（30日）一齊敲鐘。