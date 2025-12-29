明年初部署必打守勢波｜唐牛
更新時間：08:45 2025-12-29 HKT
港股踏入2025年最後一個交易周，雖說假期氣氛濃厚，但炒作氣氛依然。港股IPO趕搭尾班車，明天6隻新股齊發，港交所（388）現場肯定水洩不通，另一邊廂資源板塊起動，白銀走勢更是脫韁野馬，不讓黃金專美。
恒指現水平不貴 也不便宜
今年炒作主題多，2026年又如何？本欄沒有水晶球，未能作出準確預測，但可以肯定的是，贏錢難度將大大提升。無他，恒指今年累升三成，現水平不算貴、但也不是便宜，要再推高必須有更強而有力的因素，美股更誇張，講咗N次爆煲但繼續破頂再破頂，稍為調整足殺你一個措手不及；所以明年初部署必定先打守勢波，睇清形勢再出招。
唐牛
本欄逢周一、三刊出
