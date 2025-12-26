北京鬆綁住房限購 上證指數挑戰8連升 A股按年升達58%

港美因平安夜提早收市，美股道指及標指齊創收市新高，道指收報48731，升0.6%；標指報6932，升0.3%；納指報23613，升0.2%。在亞洲主要股市中，只有內地及日本昨日開市，並齊稍為造好，上證指數埋單升約0.5%，連升7日累漲134點或3.5%，而近2年上證指數出現8連升只有4次。今日美國和內地股市將如常交易，港股則待下周一才復市。今早A股挑戰8連升，上證指數現升約0.1%，報3964點。

在人民幣升穿7算、北京住房限購政策進一步鬆綁等因素影響，內地股市向好。上證指數低開高走，收報3959，升18點或約0.5%，連升7日累升134點或3.5%。深證成指數和創業板指數均連升5日，深證成指數報13531，升44點或0.3%；創業板指數報3239，升9點或0.3%。

滬深昨日兩市成交額共1.92萬億元（人民幣，下同），按日多443億元。內地官媒《證券時報》發文指，A股市場年成交額首破400萬億元，截至本周二收市止，A股市場年內累計成交額達407.82萬億元，按年升近58.5%。超過98%的交易日成交額維持在萬億元以上，其中成交額突破2萬億元的交易日佔比23.6%。成交額創新高主要因為資本市場改革持續深化，險資、社保基金等長期資金穩步入市，中國資產因估值優勢持續吸引外資流入。

日本股市方面，日經指數先高後低，曾高見50510點，收報50407點，升63點或0.1%，全日高低波幅226點。日本政府上調截至明年3月財政年度的經濟增長預測，由0.7%上調至1.1%，因為大規模經濟刺激政策，帶動消費和資本投資，以及美國關稅帶來的負面影響較預期少，另預計下年度經濟增長將會加速至1.3%。另日本央行行長植田和男暗示，明年可能會進一步加息。