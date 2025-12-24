恒指輕微高開 中芯升逾2% 黃金續向上 融創完成境外債重組｜港股開市

美股三大指數聖誕節前繼續造好，道指周二收市升79點或0.16%，報48442點；標指升31點或0.46%，報6909點；納指升133點或0.57%，報23561點。此外，在地緣政治緊張局勢升級及聯儲局減息預期推動下，黃金和白銀再升至歷史新高，現貨金最新突破4,500美元關口，高見4519美元；白銀亦曾高見72.1美元高位。

Google明年推新款AI智能眼鏡

焦點股中，Nvidia（NVDA）據報已告知中國客戶，計劃於明年2月中旬交付其性能排名第二的AI晶片H200；該股周二升3%至189.21美元。此外，市傳Google（GOOGL）計劃於明年推出新款AI智能眼鏡，以與Meta等競爭對手展開差異化競爭；該股周二亦升1.5%至314.35美元。

阿里開源全新圖像生成模型

港股方面，恒指今早高開5點，報25780點。科網股普遍弱勢，阿里巴巴（9988）開源全新圖像生成模型Qwen-Image-Layered，首次在模型內實現PS級的圖層理解與圖像生成，股價開市報147元，跌0.14%；騰訊（700）跌0.7%；美團（3690）跌0.4%；小米（1810）則跌0.3%。此外，中芯（981）據報部份產能加價一成，開市升逾2.1%。

黃金相關股繼續向上，招金（1818）升1.45%；山東黃金（1787）升1.43%；紫金礦業（2899）升1.26%；紫金黃金國際（2259）亦升0.9%；中國白銀集團（815）則升2.8%。

京東逾5萬件電子產品被盜

另一方面，據外媒引述消息指出，京東（9618）法國巴黎地區一個倉庫遭爆竊，逾5萬件電子產品被盜，包括手機、電腦和平板電腦等，估計損失約3,700萬歐元（約3.4億港元）。京東回應事件時表示，當地警方已介入調查處理，倉庫已恢復正常運營，但相關方面披露的「重大損失數據」，與實際情況有較大出入。該股開市報112.6元，跌0.2%。

融創完成全面境外債務重組

個股消息中，融創中國（1918）公佈完成全面境外債務重組，並於昨日（23日）生效，約96億美元的現有債務已獲全面解除及免除。該股開市報1.3元，升1.6%。

北水動向方面，昨日淨買入港股6.11億元，阿里（9988）、美團（3690）及紫金礦業（2899）分別獲淨買入13.6億元、2.23億元及1.12億元；而中移動（941）、騰訊（700）及快手（1024）分別遭淨賣出19.75億元、10.88億元及1.74億元。