長科旗下Dogwood公佈Halneuron第2b期試驗中期正面結果

長江生命科技（775）今日（23日）宣布，其旗下納斯達克上市公司Dogwood（DWTX.NASDAQ）的主要藥物產品Halneuron®在第2b期臨床試驗中取得正面的中期分析結果。長江生命科技股價今日收市微升1.2%，報0.85元。

與接受安慰劑患者存正面差異

據悉，Halneuron®正用於治療化療引致的神經痛症（CINP），獨立統計審查委員會審閱了97名完成治療患者的數據後確認，在為期四周的研究中，接受Halneuron®治療的患者在疼痛緩解方面，與接受安慰劑的患者之間存在正面差異。

根據目前第2b期試驗的招募速度及中期評估結果，Dogwood預計將在2026年第三季內獲得初步結果。目前的研究患者招募趨勢預計，將可提供約80%至85%的統計功效，以檢測Halneuron®治療差異。

有望成CINP患者治療選擇

長江生命科技執行董事兼副主席余英才指出，目前CINP患者缺乏標準療法，認為該獨立中期分析結果令人鼓舞，Halneuron®將有望成為CINP患者的治療選擇，亦印證公司以研發疼痛及相關病症藥物的前瞻視野。

是次Halneuron®治療效果的初步證據值得關注，基於中期分析群組中，患者平均CINP患期為5年，且67%的患者同時接受其他慢性疼痛藥物的穩定劑量治療。此外，該研究的整體退出率約4.4%，遠低於其他FDA批准的慢性疼痛藥物的退出率。儘管目前仍處於盲法階段，公司仍認為，該發現再次證明該藥物具備安全性及耐受性。

Halneuron®為非鴉片類NaV 1.7抑制劑，目前已獲FDA授予治療CINP快速通道資格認定。本次第2b期研究完成後，結果將為開展第三期確證性臨床試驗奠定基礎，並有助推動與監管機構就註冊路徑達成共識。