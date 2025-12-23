Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

鈞達股份與尚翼光電合作 拓展太空經濟 惟股價曾跌逾9%

更新時間：11:59 2025-12-23 HKT
發佈時間：11:59 2025-12-23 HKT

內地光伏電池製造商鈞達股份（2865）昨晚宣佈，與尚翼光電正式簽署戰略合作協議，為公司拓展太空經濟賽道、培育未來增長點的重要佈局。不過，消息未見利好股價，鈞達股份今早股價曾跌逾9%，低見16.31元；暫報16.52元，續跌逾8%。

公司表示，將以戰略股東身份對尚翼光電進行股權投資，雙方將圍繞鈣鈦礦電池技術在太空能源領域的應用展開深度合作，涵蓋技術研發、在軌驗證及產業化落地等多個環節。

推進鈣鈦礦電池太空應用

尚翼光電作為源自中科院上海光機所技術體系的國內稀缺衛星電池專業廠商，其核心團隊由長期深耕鈣鈦礦材料與航太工程領域的頂尖科研人員組成，在航太應用場景理解、系統集成與工程驗證方面積累深厚。鈞達股份則在鈣鈦礦電池研發與產業化方面處於行業領先地位。雙方將整合產業與場景資源，共同推進鈣鈦礦電池在太空能源系統中的商業化應用。

公司又指，該合作有利於進一步鞏固其在光伏技術前沿領域的領先優勢，拓展高附加值應用場景，增強在太空能源這一新興賽道的核心競爭力，並有望為公司打開新的業績增長空間，提升長期競爭力。
 

