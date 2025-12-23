國泰預告全年業績超越去年 股價曾升逾6%

國泰航空（00293）昨日公佈11月客貨運量數據，並預期下半年業績表現理想，全年業績預計將超越去年表現。消息刺激國泰股價今早曾升逾6%，高見12.84元。

下半年受惠運力提升等因素

國泰表示，下半年業績表現理想主要受運力提升、乘客運載率穩健，以及貨運需求保持韌性所推動；惟香港快運主要因日本航線受多項因素影響而需求放緩，錄得虧損，部分抵銷了上述利好因素。集團又指，聯屬公司業績（大部分以延遲3個月方式入賬）預計於2025年下半年較上半年為佳。

錄得一項9億非經常性收益

此外，集團下半年錄得一項約9億元的其他收入，源自一項與供應商和解協議所產生的非經常性收益。就2025年綜合財務業績而言，下半年一向是集團表現較佳的時段，今年與2024年情況相同。整體而言，集團全年綜合財務業績預計將超越去年的穩健表現。

11月載客量按年增加26%

同時，國泰公布了11月客貨運量數據，其中國泰航空載客量按年增加26%，可用座位公里數按年增加22%；以今年前11個月計，載客量按年增加27%。貨運方面，國泰11月載貨量按年增加10%，可用貨物噸公里數按年增加7%；以今年前11個月計，載貨量按年增加10%。

對聖誕旅遊高峰需求樂觀

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，儘管香港於月內並無長假期，客運量仍然保持強健，運載率達到87%，創兩年單月新高。她又稱，對聖誕旅遊高峰需求的前景維持樂觀，其中東北亞最受本地旅客歡迎；展望未來，農曆新年假期的旅遊需求同樣理想，尤其來自香港及內地的客源表現亮眼。

另一方面，香港及內地的出口需求穩健，加上東南亞、南亞、中東及非洲航線亦有所增長，貨運業務於11月繼續錄得按月及按年增長，認為集團正迎來需求強健的航空貨運旺季，預期將持續至12月。隨着整體需求自12月中起逐步放緩，將調整旺季貨機航班，但主要貨運航線的需求料將保持穩定。