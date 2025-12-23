恒指半日升47點 石藥升逾6% 快手挫3.6% 騰訊、小米跌逾1%｜港股開市

港股今早在26000關前窄幅上落，恒指今早高開74點，最多曾升125點， 高見25927點。中午收報25848點，升47點或0.18%，成交額872.89億元。科指半日跌22點或0.42%，報5503點。

科網股個別發展，京東（9618）升0.98%；阿里巴巴（9988）升0.68%；美團（3690）升0.38%；騰訊（700）及小米（1810）分別跌1.46%及1.65%。

快手：已緊急修復並報警

快手（1024）平台出現大量色情內容，該公司回應指平台遭到攻擊，已緊急處理修復，並向公安機關報警。快手半日跌3.59%，報64.3元。

石藥集團（1093）升6.42%，為表現最好藍籌，該公司的執行董事兼主席蔡東晨周一（22日）以每股均價8.1957元，增持公司1,345.4萬股，涉1.1億元。

國泰航空（293）昨日公佈11月客貨運量數據，並預期下半年業績表現理想，全年業績預計將超越去年表現。國泰中午收報12.93元，升7.57%。

據報鄭氏家族擬售倫敦瑰麗酒店

《彭博》引述消息報道指，新世界鄭氏家族擬出售倫敦瑰麗酒店。周大福（1929）半日升1.65%；新世界（017）跌0.27%；周大福創建（659）升0.26%。

今早有3隻新股掛牌，諾比侃（2635） 中午收報351元，較招股價80元高出338.7%；輕鬆健康（2661）中午收報55.25元，較招股價22.68元高出143.6%。翰思艾泰（3378）則「破發」，半日報18.25元，較招股價32元低42.9%。

0930：美國聯儲局理事米蘭表示，如果明年不繼續減息，可能面臨衰退風險，刺激市場對減息預期升溫；另一方面，美國與伊朗和委內瑞拉之間的地緣政治局勢緊張，令資金流向貴金屬市場，帶動金銀創新高，現貨金價創4,470美元新高，銀價亦升穿69美元關口，暫報69.18美元。

Nvidia據報明年向中國供應H200晶片

美股三大指數周一向好，道指升227點或0.47%，報48362點；標指升43點或0.64%，報6878點；納指升121點或0.52%，報23428點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升0.58%至7683點。

焦點股中，英偉達（Nvidia，NVDA）據報明年2月中前向中國供應H200人工智能晶片，目前正待中國批准，該股收升1.5%至183.69美元。此外，Google母公司Alphabet（GOOGL）將以47.5億美元現金收購數據中心和能源基礎設施公司Intersect，並同時承擔其相關債務；該股收升0.85%至309.78美元。

金價高企 黃金相關股向上

港股方面，恒指今早高開74點，報25875點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.2%；騰訊（700）跌0.2%；美團（3690）升0.9%；京東（9618）升0.4%；小米（1810）則跌0.3%。

此外，黃金相關股向上，山東黃金（1787）升3.2%；靈寶黃金（3330）升2.5%；紫金黃金國際（2259）升2.5%；紫金礦業（2899）則升1.2%。

快手平台遭黑灰產業攻擊

個股消息中，快手（1024）平台出現大量色情內容，公司回應稱當晚10時左右，平台遭到黑灰產業攻擊，目前已緊急處理修復中，並指平台堅決抵制違規內容，相應情況已上報給相關部門，並向公安機關報警。該股開市報64.5元，跌3.3%。

翰思艾泰公開發售超購3073倍

新股方面，翰思艾泰（3378）公開發售部份錄得3,073倍超購，一手中籤率1%，國際發售超購逾4倍，開市報28.9元，跌9.7%。

輕鬆健康公開發售超購1420倍

輕鬆健康（2661）公開發售部份錄得逾1,420倍超購，一手中籤率6%，國際發售超購近2倍，開市報50元，大升120%。

諾比侃公開發售超購187倍

諾比侃（2635）公開發售部份錄得逾187倍超額認購，一手中籤率3%，國際發售超購1倍，開市報319.8元，大升300%。

北水動向方面，昨日淨買入港股31.26億元，中芯（981）、小米（1810）及騰訊（700）分別獲淨買入7.31億、6.87億及5.97億元；而中移動（941）、阿里（9988）及泡泡瑪特（9992）則分別遭淨賣出5.79億元、5.2億元及2,545萬元。