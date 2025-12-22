上周成份股沽空增 挾淡倉誘因大｜古天后

12月22日，大致多雲，日間部份時間有陽光。上周五美股為四重結算日，當日三大指數均見上升，道指盤中曾升逾300點，收市升幅收窄至183點或0.38%，報收48134；標指升60點或0.88%，報收6834；納指升301點或1.31%，報收23307。上周五科技股表現突出，甲骨文反彈6.6%；Nvidia升近4%；博通回升3.2%；美光績後續升近7%。受美股做好帶動，周五晚夜期承接周五日間升勢，再升逾百點。

至於當晚美國10年期債息曾漲4基點，至4.154厘，2年期債息升3.2基點，至3.492厘。日本央行加息至0.75厘，帶動10年期國債孳息率升穿2厘，創1999年以來新高。美滙一度升0.33%至98.749，日圓下滑1.4%，至最低157.74。比特幣一度升4.2%，至88751美元。

能否收復26000關仍有待確認

雖然上周港股表現反覆，周二曾跌至25086算9月5日低位後，連續反彈至周五收市報25690，雖然一周累計仍要跌286點，但已逐步遠離25000水平，更於周五晚夜期時段，隨美股回升進一步上升至25800水平之上，逼近26000大關，今早黑期仍於25800水平之上徘徊，預期今早恒指將高開逾百點。

上周五恒指已先重返5日線及10日線之上，夜期時段成功重返20日線，不過今早如開市一躍而上高開25800水平之上，將遺下逾百點上升裂口，盤中或先回補裂口，回試20日線約於25750水平後再延續反彈升勢，向上挑戰100日線約25850及50日線約25950水平。能否企穩50日線及100日線、收復26000關仍有待確認大市是否扭轉弱勢，重拾升浪。

由於本周只有兩個半交易日，預計成交將維持淡靜，不過正因為成交偏低，指數更容易被大戶舞高弄低，尤其上周成份股沽空比率平均在18%以上，挾淡倉誘因較大，本周長假期前，不排除港股進一步反彈挾上。留意下周二為期指結算日，本周開始踏入轉倉高峰期，料大市於結算前不會有明顯突破，或維持千點內區間上落，移動區間約為25300-26300之間。此外，今日內地將公布12月一年及5年期LPR；美國則於周二公布GDP。

古天后