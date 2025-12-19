紐約聯儲總裁指利率最終將下調 美股早段高開
更新時間：22:42 2025-12-19 HKT
發佈時間：22:42 2025-12-19 HKT
發佈時間：22:42 2025-12-19 HKT
美國紐約聯儲總裁威廉姆斯表示，聯儲局當前資產購買計劃並非旨在影響長期利率，並確信利率最終會下降，受相關言論提振，美股三大指數開市齊齊走高，截至19日晚間10時35分，道瓊斯工業平均指數報48186點，升235點，納斯達克指數報23147點，升141點，標準普爾500指數報6806點，升31點。
威廉姆斯稱，聯儲局政策現處於有利位置，暫無進一步行動的迫切性，維持適度限制性政策屬有益，個人認為中性實際利率略低於1%。
高盛分析認為，11月消費者物價指數（CPI）數據，不大可能對聯儲局短期政策構成實質影響，預計聯儲局將更關注12月CPI數據。
個股方面，耐克跌超10%。該公司公布2026財年第二季業績，毛利率下跌3個百分點至40.6%，大中華區營收按年大跌17%至17億美元，息稅前利潤更是大幅縮水49%。
科技股集體回穩向上，甲骨文股價漲超4%，英偉達亦漲超1%；中概股同樣錄得普漲行情，拼多多漲幅擴大至超5%，該公司此前宣布實行聯席董事長制度。
最Hit
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
2025-12-18 21:50 HKT