Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

紐約聯儲總裁指利率最終將下調 美股早段高開

股市
更新時間：22:42 2025-12-19 HKT
發佈時間：22:42 2025-12-19 HKT

美國紐約聯儲總裁威廉姆斯表示，聯儲局當前資產購買計劃並非旨在影響長期利率，並確信利率最終會下降，受相關言論提振，美股三大指數開市齊齊走高，截至19日晚間10時35分，道瓊斯工業平均指數報48186點，升235點，納斯達克指數報23147點，升141點，標準普爾500指數報6806點，升31點。

威廉姆斯稱，聯儲局政策現處於有利位置，暫無進一步行動的迫切性，維持適度限制性政策屬有益，個人認為中性實際利率略低於1%。

高盛分析認為，11月消費者物價指數（CPI）數據，不大可能對聯儲局短期政策構成實質影響，預計聯儲局將更關注12月CPI數據。
 
個股方面，耐克跌超10%。該公司公布2026財年第二季業績，毛利率下跌3個百分點至40.6%，大中華區營收按年大跌17%至17億美元，息稅前利潤更是大幅縮水49%。

科技股集體回穩向上，甲骨文股價漲超4%，英偉達亦漲超1%；中概股同樣錄得普漲行情，拼多多漲幅擴大至超5%，該公司此前宣布實行聯席董事長制度。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
台北狂徒襲捷運雙站，丟煙霧彈、隨機斬人。 中時
01:10
台北隨機傷人案｜27歲逃兵役男子張文丟煙霧彈斬死3人 遭警包圍墮樓輕生
即時中國
4小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
6小時前
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
影視圈
7小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
4小時前
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
01:15
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫多次搭「霸王的」 逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
突發
3小時前
九龍灣MegaBox大翻新！地下設Outlet專區增20+品牌 服飾/運動鞋/家品低至1折 仲有LOG-ON進駐！
九龍灣MegaBox大翻新！地下設Outlet專區增20+品牌 服飾/運動鞋/家品低至1折 仲有LOG-ON進駐！
時尚購物
11小時前
宏福苑大火︱政府引例解散現任法團管委會 華懋旗下公司為委任管理人 不收取任何行政費
宏福苑大火︱政府引例解散現任法團管委會 華懋旗下公司為委任管理人 不收取任何行政費
社會
5小時前
42歲前港姐變精明人妻一家六口外遊只花2萬！激罕三點式騷Fit爆身材 回流加國轉行做地產
42歲前港姐變精明人妻一家六口外遊只花2萬！激罕三點式騷Fit爆身材 回流加國轉行做地產
影視圈
5小時前
73歲名醫無三高堅持診症 最愛吃2種菜通血管 公開3大長壽習慣
73歲名醫無三高堅持診症 公開3大養生習慣 最愛吃2種菜通血管
保健養生
11小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
2025-12-18 21:50 HKT