德勤料明年新股集資不少於3000億 7隻至少籌逾百億

德勤預計，明年香港有約160隻新股，集資不少於3,000億元，其中有7隻新股分別至少融資100億元。德勤中國華南區主管合夥人歐振興認為，明年香港集資額仍可保持全球三甲，因為一家美國航空科技公司和美國政府有份持有的房託公司擬在美上市，有機會各自集資逾千億元，雖然暫時未清楚該兩間公司能否趕及明年上市，但本港未有集資規模那般大的上市申請。

他提及，內地有14隻A股市值逾3,000億元人民幣、但未在港上市的公司，該行預計這些超大型的公司仍會來港上市，支持香港新股市場。

優化每手買賣單位是「雙刃劍」

港交所今日刊發諮詢文件，就優化香港證券市場每手買賣單位框架的建議諮詢市場意見，當中建議有8種每手股數可供發行人選擇，包括1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和10,000股。他指出，該措施希望可以更好提振市場氣氛，通過降低門檻，讓更多零售投資者參與，從而有助整體公司估值，惟這亦是「雙刃劍」，有公司希望管理較少投資者，便更好管理估值；但如果股份沒有流動性，便不能反映估值。除此以外，此可平衡市場需求、公司所需，以及國際市場趨勢，因為美股的買賣單位可以為1股。

他續指，建議的每手股數種類由目前逾40種減至8種，已縮減不少，此並非一步到位的措施，可平衡各方需要，之後可以慢慢留意市場反應，隨著環境變化，審視、收窄或優化每手股數措施。如果本地全面實行1股作為買賣單位，屆時交易會轉趨頻密，可能要審視港交所的交易系統，並進行壓力測試。

Medline取代寧德成今年最大新股

該諮詢文件提及，若實施相關建議，預計約25%的發行人須調整其每手股數。他認為，有關調整並非涉及很複雜的程序，相關諮詢已在不同場合多次談及，故部分發行人已理解，服務提供者已相應地準備協助發行人更好配合新安排。

德勤估計，今年香港有114隻新股，按年升63%，集資2,863億元，急升近2.3倍，仍較2020年和2021年的高峰融資額均逾3,000億元有距離。至於納交所緊隨其後，有175隻新股，集資2,052億元；印度國家證券交易所有222隻新股，集資1,682億元；紐交所有56隻新股，集資1,502億元；上交所有42隻新股，集資873億元。值得留意的是，隔晚於納交所首掛的Medline，以集資488億元，榮登今年最大型的新股，而寧德時代（3750）以集資410億元排第二名。

