港股反彈乏力 二萬五關岌岌可危｜古天后

12月18日，大致天晴，日間乾燥。美股隔晚先升後倒跌，三大指數均接近全日低位收市，道指報收47885，倒跌228點或0.47%；標指跌78點或1.16%，報6721；納指跌418點或1.81%，報22693。由於美國總統特朗普下令封鎖所有進出委內瑞拉受制裁油輪，地綠政治局勢轉趨緊張，華府亦準備應對俄羅斯一旦拒絕接納俄烏和平協議，將進一步採取制裁措施，刺激國際油價及金價上升。國際油價反彈，石油股回穩，雪佛龍及西方石油（Occidental）股價收市分別升1.9%和4.4%，雪佛龍為表現最強道指成份股，Caterpillar則下跌4.6%，為跌幅最大道指成份股。

美向委國採軍事行動機率增

顧問公司Rapidan Energy Group估計，美國向委內瑞拉採取軍事行動機率由40%增至60%，委國明年出現政權轉移機率亦由60%升至70%。不過，委內瑞拉產油量遠低過10年前水平，該國上月每日向運油輪卸下近59萬桶石油，相比之下全球每日石油消耗量逾1億桶，其產量屬九牛一毛之量。ING商品策略主管Warren Patterson指出，基於明年石油供應預期出現嚴重過剩，市場最近唔多擔心供應風險。油價目前僅屬反彈，仍未能扭轉弱勢。

個股方面，甲骨文（Oracle）股價每況愈下，昨日再跌5.4%。英國《金融時報》報道，私募信貸公司Blue Owl Capital與甲骨文談判停滯，將不會支持後者規模100億美元數據中心項目；市場擔心相關公司無法融資，或令本來構建AI進度拖慢，對AI建設及芯片需求將有巨大影響，Nvidia股價亦跌3.8%。Tesla周二股價創新高後，周三轉跌4.6%。有報道指華府擬限制國防設備承造商回購股份，洛歇馬丁及Northrop Grumman股價分別回落0.5%及0.8%。

美國10年期債息曾上揚3.52個基點，至4.1802厘，對息口較敏感嘅2年期債息漲2.31個基點，至3.5101厘。本周將出席聯儲局主席面試的聯儲局理事Christopher Waller向CNBC表示，佢會向特朗普強調聯儲局政策獨立性。佢亦支持聯儲局進一步減息，提到現時利率較中性水平高出最多1厘，但認為官員毋須急於行動。美滙指數一度回升0.5%至98.64，日央行將於周五議息，日圓下瀉0.67%，至155.76兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣回軟，再跌5.3%，至85,417美元。

恒指24500至24600或有支持

港股昨日反彈，恒指高開8點後好淡爭持，午後升幅擴大，全日升233點，報收25468，但成交額減少至1,831億元，反彈成交減少，未能配合升勢，僅屬短線反彈。至夜期時段走勢反彈，早段跟隨美股上升，夜期一度逼近25600水平，但其後美股地綠政治及市場憂慮AI股份財務問題，美股由升轉跌，夜期受美股拖累亦由升轉跌，最終夜期以接近低位收市報25304，ADR亦跌至25300水平，今早黑期亦處於此水平，預期今日港股低開。

港股近日一直處於區間上落，但移動區間卻有下移之嫌，留意恒指一旦跌穿25100水平，下破之前三個底部支持，則有機會向下突破，作更深度調整。如跌穿25100三底支持，向下首個支持約為24800，下一支持為24500-24600，料24500-24600有不俗支持力度，失守則向下直指24200-24300，甚至250日線即23800尋找支持。暫時未見港股有需要作如此深度調整，除非外圍股市，尤其美股大幅向下拖累整體市場氣氛，否則港股即使稍後下破25100，料於24500-24600將有反彈。

古天后