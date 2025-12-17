港股料二萬五有一定支持｜古天后

12月17日，天晴，日間乾燥及溫暖，日夜溫差較大。美股隔晚個別發展，道指低開低走，盤中一度跌470點，收市跌幅收窄至302點或0.62%，報收48114；標指跌16點或0.24%，報收6800，已連跌3個交易日；納指反彈54點或0.23%，報23111。Tesla股價收市倒升3.1%，今年以來累計上漲21%，市值升至1.63萬億美元，成為全球市值第七大上市公司；Alphabet收市回吐0.5%。強生（Johnson & Johnson）跌2.3%，為表現最差道指成份股；迪士尼升1%，為升幅最大道指成份股。

交易員押注美明年減息兩次

美國公布11月份非農業職位增加6.4萬個，較預期5萬個多，期內失業率為4.6%，略高過預期嘅4.5%，並創下2021年以來新高。當局同時公布10月份非農業職位減少10.5萬個，創2020年底以來最大跌幅，主要係政府職位大削16.2萬個，呢段時間因為美國政府停擺無法採集數據，10月份失業率數字唔會再公布。

數據公布後，美國10年期債息反覆曾升1.6個基點至4.197厘，對息口較敏感嘅2年期債息一度跌5.21個基點，至3.4494厘，交易員仍押注明年減息兩次，多過聯儲局估計一次。白宮國家經濟委員會主任Kevin Hassett向CNBC表示，美國私人職位處於穩健上升軌道，又指利率應取決於數據及事實。

美國銀行12月份調查顯示，受訪基金經理對宏觀經濟樂觀程度為2021年8月以來最高，57%預期出現軟着陸，估計硬着陸嘅機率降至3%，為歷來最低。與此同時，基金經理現金水平從上月3.7%降至3.3%紀錄新低，股票及商品的持倉則升至2022年2月以來高位。

此外，69%受訪者預期哈塞特獲提名為下任聯儲局主席。美國財長貝森特於霍士財經訪問中表示，本周將舉行一至兩場聯儲局主席人選面試，總統特朗普明年初公布結果。美滙指數一度跌0.45%，至97.87；日圓漲0.53%至154.4兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣最多反彈3%，至87,988美元，留意BTC跌穿88,500至89,000支持，此水平有機會由前支持變成阻力。

提防日本央行周五議息影響

回說港股，恒生指數昨日低開低走，低開80點後跌勢持續，盤中一度跌542點，低見25086，收市跌幅收窄至393點或1.53%，報收25235，成交額則2,015億元，交投維持淡靜。雖然大市由月初高位約26200水平跌至昨日低位接近25000水平，跌幅已逾千點，但跌市期間成交未有顯著放大，反映沽壓並不算嚴重，料於25000水平有一定支持。不過本周五日本央行議息，即使市場已預期日本將會加息，一旦加息幅度超市場預期，或引發日圓拆倉潮，拖累市場整體流動性，直接影響股市表現。

至於美國亦公布多項重要經濟數據，如數據表現與市場預期有過大落差，將加劇美股波動，甚至加重投資者對美股科技股估值過高擔憂，氣氛或蔓延至港股，此情況下，25000水平有機會失守，則港股或需下試24800/24600水平尋找支持。

雖然不少投資者仍憧憬年底或有粉飾櫥窗活動，但以現水平計算，港股已較年初累升逾兩成，已無粉飾櫥窗需要，不宜對此過份憧憬。不過短線港股有機會因超賣出現反彈，預期反彈阻力重重，短線反彈首個阻力為25300-25350；下一阻力為25500-25550、25650-25700及25850-26000阻力更大，而下方25000心理關口不容有失，失守下方支持為24800及24600。留意24600-25000為目前最重貨牛證密集區，唔排除外圍及A股稍見偏軟，港股即隨外圍向下突圍，順手回收大量重牛。

古天后