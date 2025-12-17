港股窄幅上落 半日升55點 「ATM」齊向上 李寧急漲逾4%｜港股開市

恒指今早輕微高開8點後，窄幅上落，一度倒跌67點至25168點，最多則曾升112點至25347點，即高低位僅相差179點，截至中午則報25291點，升55點或0.22%，成交848億元。科指方面，中午報5403點，僅升1點。

重磅藍籌股中，「ATM」半日齊齊向上，但幅度不大，阿里（9988）升0.55%，美團（3690）及騰訊（700）則分別升1.2%及0.5%。不過，滙控（005）及小米（1810）逆市向下，分別跌0.3%及0.6%。

受惠重新與奧委會合作

單計股價變幅，李寧（2331）半日升4.4%，為表現最佳藍籌，申洲國際（2313）、長建（1038）及電能（006）亦齊約2.2%。消息面上，上周四召開的中央經濟工作會議，明確2026年經濟工作重點任務為「堅持內需主導，建設強大國內市場」，被視為利好服裝行業因素之一。

此外，招商證券發報告指出，李寧時隔20年重新獲得奧委會合作權益，成為2025-2028年中國奧委會體育服裝合作伙伴，贊助中國隊領獎服，料有望帶動其品牌影響力回升。

除了李寧之外，部份體育用品股亦見向好，其中裕元（551）半日升2.6%，特步（1368）及安踏（2020）亦分別升1.6%及1.5%。

美國昨日公佈非農就業報告，其中11月非農就業人數增加6.4萬人，較預期的5萬人為多，10月則減少10.5萬人；不過，11月失業率升至4.6%，高於預期的4.5%，並創2021年以來新高。由於美國政府停擺導致無法追溯收集數據，美國勞工統計局未能公佈10月失業率，9月失業率則為4.4%。

美股個別發展 油價跌近3%

另一方面，美國10月零售銷售較9月持平，低於預期的0.1%增長。汽車及零件經銷商銷售下降1.6%；若扣除汽車和零部件，10月零售銷售增長0.4%。若按年計，10月零售銷售增長3.5%，低於此前的4.2%。

消息令聯儲局明年1月減息預期上升，美股三大指數周二則個別發展，道指收市跌302點或0.62%，報48114點；標指跌16點或0.24%，報6800點；納指升54點或0.23%，報23111點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周二跌0.34%至7556點。

此外，受供應過剩及俄烏可能達成和平協議影響，令國際油價周二跌近3%，其中紐約期油收市報每桶55.27美元，創近5年低位；倫敦布蘭特期油報則收報每桶58.92美元。

港股方面，恒指今早輕微高開8點，報25243點。科網股普遍靠穩，阿里巴巴（9988）無起跌；騰訊（700）升0.08%；美團（3690）升0.1%；京東（9618）及小米（1810）則分別升0.5%及0.9%；惟百度（9888）則跌0.5%。

國際油價急跌，油股紛向下，中海油（883）跌1.2%、中石油（857）跌0.4%，中石化（386）亦跌0.23%。

迷策略進一步購買Solana

個股消息中，迷策略（2440）宣佈昨日（16日）於公開市場加密貨幣交易平台進一步購買2,440個單位的Solana，總現金代價約240萬元。截至昨日，集團已以總代價約1,490萬元收購合共12,290個單位的Solana。該股開市報2.04元，無起跌。

HashKey公開發售超購逾392倍

新股方面，HashKey（3887）今日正式掛牌，該股公開發售部分錄逾392倍超額認購，一手中籤率10%，國際發售則超購逾4倍。該股開市報6.7元，升0.3%，險守招股價。

北水動向方面，昨日淨買入港股8,210萬元，小米（1810）、小鵬汽車（9868）及騰訊（700）分別獲淨買入6.33億元、3.45億元及1.98億元；而阿里（9988）、中移動（941）及中芯（981）則分別遭淨賣出6.32億元、4.6億元及4.6億元。