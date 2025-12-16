恒指低開80點 科網股向下 中偉新材獲納港股通 果下科技首掛升89%｜港股開市

市場觀望美國周二公佈早前因政府停擺而推遲公佈的非農就業報告，加上被視為傾向大幅減息的代表、美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特，據報因與美國總統特朗普關係過於密切，遭特朗普身邊具影響力人士抵制，令其接任聯儲局主席的勝算減少。

比特幣失守8.6萬美元

美國減息預期降溫下，美股三大指數周一反彈乏力，道指收市報48416點，跌41點或0.09%；標指報6816點，跌10點或0.16%；納指報23057點，跌137點或0.59%。至於反映中概股走勢的金龍指數，更跌2.17%至7582點。

另一方面，比特幣持續弱勢，最新失守8.6萬美元，暫報85,944美元。多隻加密貨幣相關股周一向下，其中CleanSpark（CLSK）跌逾15%、Bitmine Immersion Technologies（BMNR）及IREN Ltd（IREN）亦齊跌逾11%，而Strategy（MSTR）則跌逾8%。

恒指月底前料波幅狹窄

港股方面，恒指今早低開80點，報25547點。光大證券國際策略師伍禮賢表示，年底市場交投趨淡，港股短期缺乏向上動力，預計月底前港股波幅狹窄，將在25000點至26000點區間上落。

市場繼續憂慮AI股前景，科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.1%；騰訊（700）跌0.08%；美團（3690）跌0.7%；京東（9618）及小米（1810）則分別跌0.3%及1.3%；百度（9888）則跌1.5%。

億華通擬折讓15%配股

個股消息中，中偉新材（2579）獲調入港股通標的證券名單，該股開市報26.5元，升0.23%。此外，億華通（2402） 擬配售888萬股新H股，集資約2億元，相當於經擴大已發行股本總數的3.7%，每股配售價22.68元，較上日收市價26.68元折讓15%。該股開市報26.04元，升2.4%。

果下科技公開發售超購近1890倍

新股消息方面，新股果下科技（2655）今日正式掛牌，該股公開發售錄得近1,890倍超額認購，一手中籤率10%，國際發售則超購逾2倍。該股開市報38元，升89%。

北水動向方面，昨日淨買入港股36.54億元，小米（1810）、中國平安（2318）及美團（3690）分別獲淨買入13.82億元、11.9億元及5.48億元；而騰訊（700）、華虹半導體（1347）及中移動（941）則分別遭淨賣出7.74億元、5.55億元及5.5億元。