滙豐每股155元私有化恒生 明年1月8日表決

滙豐控股（005）宣布，就以協議安排方式將恒生銀行（011）私有化之建議，正式寄發計劃文件。每股計劃股份的計劃對價為155元，較恒生截至10月8日（即建議聯合公告前之最後交易日）的30個交易日於聯交所所報的平均收市價每股116.49元，溢價約33.1%，亦較該日收市價每股119元溢價約30.3%。

滙控表示，計劃文件載有召開恒生銀行法院會議及股東大會的通知，法院會議及股東大會將於2026年1月8日上午10時30分，在灣仔堅尼地道15號合和酒店16樓合和大禮堂，以及透過法院會議網上平台舉行。兩項會議的表決結果將於同日公布。

艾橋智：創造更緊密協同效應

滙豐集團行政總裁艾橋智就計劃文件發布表示，「欣然獲得恒生銀行獨立董事委員會及其獨立財務顧問重要的推薦」，並指該行一直相當熟悉香港市場，私有化建議是基於對這個市場的深入了解所作出的增長投資。該行深信，這是一個極具吸引力的機會，可創造更緊密的協同效應，同時尊重恒生銀行的深厚傳統及市場定位。該行將進一步投資於自身的相對優勢，迅速而靈活地回應市場和客戶需求，並把握未來在香港豐富的增長機遇。

此外，獨立財務顧問審閱計劃文件後，認為此建議及計劃對守則無利害關係股東而言，屬公平合理。獨立財務顧問已建議獨立董事委員會作出推薦，而獨立財務顧問本身亦推薦該等股東投票贊成批准計劃的相關決議案。

恒生料明年1月27日退市

恒生銀行獨立董事委員會認同獨立財務顧問的意見，因此推薦該等股東於即將召開的法院會議及股東大會上，投票贊成批准計劃的相關決議案。恒生銀行股東應詳閱恒生銀行獨立財務顧問函件以及計劃文件的完整內容。

在獲得恒生銀行股東批准，並得到香港高等法院的認可後，建議預期將於2026年1月26日生效。隨後，恒生銀行股份將於2026年1月27日正從香港聯合交易所撤銷上市地位，並於同日完成交易。