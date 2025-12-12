Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指好淡爭持 幾條平均線間穿梭｜古天后

股市
更新時間：09:35 2025-12-12 HKT
發佈時間：09:29 2025-12-12 HKT

12月12日，大致天晴及乾燥。美股隔晚個別發展，納指走軟，盤中一度跌逾300點，主要因甲骨文(Oracle)預測資本開支大增，燃起市場憂慮，拖累科技股受壓。不過資金流向其他板塊，道指盤中破頂，道指跟標指同創收市新高。美市收市，道指上升646點或1.34%，報收48704；標指倒升14點或0.21%，報收6901；納指收市跌幅收窄至60點或0.25%，報收23593。甲骨文估計全年度資本開支達500億美元，較上季預測多出150億美元，股價收市跌10.8%，為2001年以來單日最大跌幅，市值蒸發逾千億美元；Nvidia股價跌1.6%，似乎華府放寬對華出口H200晶片未能為其股價充喜。蘋果公司供應商博通(Broadcom)周四收市後公布業績，股價跌1.5%。

資金由科技股流往傳統股

Panmure Liberum策略員Susana Cruz表示，現時投資者愈益對人工智能(AI)相關開支變得謹慎，有別於今年中，當時任何有關資本開支提升消息都令市場振奮。甲骨文為呢個環節中最弱企業之一，因為其投資大部分靠舉債融資，市場對其大幅舉債有所擔憂。此外，迪士尼宣布向OpenAI投資10億美元，並已經達成內容授權協議，股價升2.4%；禮來(Eli Lilly)一隻研發中嘅減肥藥初步療效理想，股價升1.6%。Visa獲美銀唱好，股價急升6.1%，為表現最強道指成份股；美國運通及高盛都升2.5%；主要係資金由科技股流往傳統股。

美國10年期債息曾跌6.9個基點，至4.102厘，其後跌幅明顯收窄；對息口較敏感嘅兩年期債息降6.2個基點，至3.503厘。美滙指數一度跌0.67%至98.13，日圓升0.69%至154.95兌每美元。加密貨幣市場沽壓大，「一哥」比特幣再跌穿9萬美元關口，一度低見89431美元，其後回穩，比特幣下一重要支持為88500美元；以太幣最多跌6.1%至3159美元。

港股暫時仍處上落市格局

至於港股昨日走勢反覆，恒生指數升169點後，早段一度升260點至25801高位，但內地A股走軟，拖累恒指一度倒跌69點至25471低位，全日跌10點，報收25530，成交額1824億元，交投維持淡靜。不過至夜期時段回後升勢，夜期較恒指收市高水逾200點，今早黑期亦處於25700水平之上，預料今日大市高開，能否成功挑戰25800並企穩，仍有待觀察。港股暫時仍處於上落市格局，下周內地將舉行中央經濟工作會議，未知會否有利好政策落實，成為推動大市向上催化劑。目前上方26000-26200阻力仍大，大市先要企穩10日線、20日線及100日線約25800-25850，並修復50日線約26120，方有條件扭轉弱勢。至於下方首個支持為已下移至約25600水平嘅5日線，下一支持為25400，較重要支持為25200約30周線及25000心理關口。即市阻力26000，即市支持25400。即使大市支持約為25600-25650，即市阻力為25950-26000。

古天后

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
13小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
2小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
17小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
20小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
16小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
19小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
飲食
15小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
12小時前