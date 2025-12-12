恒指好淡爭持 幾條平均線間穿梭｜古天后

12月12日，大致天晴及乾燥。美股隔晚個別發展，納指走軟，盤中一度跌逾300點，主要因甲骨文(Oracle)預測資本開支大增，燃起市場憂慮，拖累科技股受壓。不過資金流向其他板塊，道指盤中破頂，道指跟標指同創收市新高。美市收市，道指上升646點或1.34%，報收48704；標指倒升14點或0.21%，報收6901；納指收市跌幅收窄至60點或0.25%，報收23593。甲骨文估計全年度資本開支達500億美元，較上季預測多出150億美元，股價收市跌10.8%，為2001年以來單日最大跌幅，市值蒸發逾千億美元；Nvidia股價跌1.6%，似乎華府放寬對華出口H200晶片未能為其股價充喜。蘋果公司供應商博通(Broadcom)周四收市後公布業績，股價跌1.5%。

資金由科技股流往傳統股

Panmure Liberum策略員Susana Cruz表示，現時投資者愈益對人工智能(AI)相關開支變得謹慎，有別於今年中，當時任何有關資本開支提升消息都令市場振奮。甲骨文為呢個環節中最弱企業之一，因為其投資大部分靠舉債融資，市場對其大幅舉債有所擔憂。此外，迪士尼宣布向OpenAI投資10億美元，並已經達成內容授權協議，股價升2.4%；禮來(Eli Lilly)一隻研發中嘅減肥藥初步療效理想，股價升1.6%。Visa獲美銀唱好，股價急升6.1%，為表現最強道指成份股；美國運通及高盛都升2.5%；主要係資金由科技股流往傳統股。

美國10年期債息曾跌6.9個基點，至4.102厘，其後跌幅明顯收窄；對息口較敏感嘅兩年期債息降6.2個基點，至3.503厘。美滙指數一度跌0.67%至98.13，日圓升0.69%至154.95兌每美元。加密貨幣市場沽壓大，「一哥」比特幣再跌穿9萬美元關口，一度低見89431美元，其後回穩，比特幣下一重要支持為88500美元；以太幣最多跌6.1%至3159美元。

港股暫時仍處上落市格局

至於港股昨日走勢反覆，恒生指數升169點後，早段一度升260點至25801高位，但內地A股走軟，拖累恒指一度倒跌69點至25471低位，全日跌10點，報收25530，成交額1824億元，交投維持淡靜。不過至夜期時段回後升勢，夜期較恒指收市高水逾200點，今早黑期亦處於25700水平之上，預料今日大市高開，能否成功挑戰25800並企穩，仍有待觀察。港股暫時仍處於上落市格局，下周內地將舉行中央經濟工作會議，未知會否有利好政策落實，成為推動大市向上催化劑。目前上方26000-26200阻力仍大，大市先要企穩10日線、20日線及100日線約25800-25850，並修復50日線約26120，方有條件扭轉弱勢。至於下方首個支持為已下移至約25600水平嘅5日線，下一支持為25400，較重要支持為25200約30周線及25000心理關口。即市阻力26000，即市支持25400。即使大市支持約為25600-25650，即市阻力為25950-26000。

