美國最新當週初請失業金人數高於預期 惟市場AI憂慮重燃 甲骨文曾跌16%

市場普遍預期明年美國仍有兩次減息，同時美國當週初請失業金人數高於預期，加上甲骨文次季業績顯示，其在人工智慧數據中心及其他設備上的支出大幅增加，但這些不斷上升的投入轉化爲雲業務收入的速度未能達到預期，令市場重燃AI泡沫擔憂， 美股早段各自發展，另外，甲骨文早段曾瀉逾16%。

美股指數各自發展 甲骨文 NVIDIA齊跌

截止昨晚10時40分，道指報48367點，升310點；納指報23474點，跌180點；標指報6864點，跌22點。另外，甲骨文最新報191.76美元，跌14%，開市曾低見186.23美元，跌16.5%。芯片巨頭NVIDIA 亦跌3%，報178.18美元。

美國公布，截止12月6日當週初請失業金人數23.6萬人，高於預期22萬人，創逾三個月當週以來最高，前值由19.1萬人修正爲19.2萬人。

中金：不排除使市場進入區間震盪和橫盤整理的階段

市場普遍預期2026年有兩次降息。中金公司美國宏觀首席經濟學家劉政寧表示，預計聯儲局2026年仍將有兩次減息，但減息節奏趨於放緩。一種可能是聯儲局在1月份按兵不動，下一次減息可能發生在3月。 劉政寧續指，中期來看，需要關注的風險是隨著減息節奏趨於放緩，市場對貨幣寬鬆的預期將有所消退，同時對人工智能的樂觀預期也將面臨考慮，這些因素可能會加劇市場波動，不排除使市場進入區間震盪和橫盤整理的階段。