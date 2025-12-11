Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國最新當週初請失業金人數高於預期 惟市場AI憂慮重燃 甲骨文曾跌16%

股市
更新時間：22:55 2025-12-11 HKT
發佈時間：22:55 2025-12-11 HKT

市場普遍預期明年美國仍有兩次減息，同時美國當週初請失業金人數高於預期，加上甲骨文次季業績顯示，其在人工智慧數據中心及其他設備上的支出大幅增加，但這些不斷上升的投入轉化爲雲業務收入的速度未能達到預期，令市場重燃AI泡沫擔憂， 美股早段各自發展，另外，甲骨文早段曾瀉逾16%。

美股指數各自發展 甲骨文 NVIDIA齊跌

截止昨晚10時40分，道指報48367點，升310點；納指報23474點，跌180點；標指報6864點，跌22點。另外，甲骨文最新報191.76美元，跌14%，開市曾低見186.23美元，跌16.5%。芯片巨頭NVIDIA 亦跌3%，報178.18美元。

美國公布，截止12月6日當週初請失業金人數23.6萬人，高於預期22萬人，創逾三個月當週以來最高，前值由19.1萬人修正爲19.2萬人。

中金：不排除使市場進入區間震盪和橫盤整理的階段

市場普遍預期2026年有兩次降息。中金公司美國宏觀首席經濟學家劉政寧表示，預計聯儲局2026年仍將有兩次減息，但減息節奏趨於放緩。一種可能是聯儲局在1月份按兵不動，下一次減息可能發生在3月。 劉政寧續指，中期來看，需要關注的風險是隨著減息節奏趨於放緩，市場對貨幣寬鬆的預期將有所消退，同時對人工智能的樂觀預期也將面臨考慮，這些因素可能會加劇市場波動，不排除使市場進入區間震盪和橫盤整理的階段。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
8小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
2小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
14小時前
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
14小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
6小時前
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
00:57
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
突發
7小時前
87歲范曾自爆與嫩妻徐萌喜得獨子。
書畫大師｜87歲范曾自爆和嫩妻喜得獨子 宣布與女兒繼子斷絕關係
即時中國
4小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
1小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
飲食
7小時前