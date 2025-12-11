港股反彈上方阻力重重｜古天后

12月11日，部份時間有陽光，未來兩、三日風勢頗大。美股隔晚三大指數做好，美國聯儲局一如預期減息0.25厘，為年內第三次減息，不過本次會議意見分歧，由於有三位委員投下反對票，為2019年9月以嚟出現咁嘅情況，反映局內鷹派與鴿派委員出現明顯分歧，引發市場憂慮未來聯儲局政策走向。

從利率點陣圖顯示，2026年及2027年分別只會減息一次。同時聯儲局宣布將恢復購買國債，將從周五開始購買400億美元國庫券，預計此後買債規模將維持數個月，以緩解預計的短期貨幣市場壓力；其後可能會大幅縮減購買規模。美股三大指數隔晚再度回升至接近歷史高位，反映市場正押注明年更多寬鬆政策出台。道指收市升497點或1.05%，報48057；標指反覆回升46點或0.68%，報6886；納指升77點或0.33%，報23654。

聯儲局官員政策立場分歧加劇

重磅股個別發展，微軟及Meta股價分別挫2.8%及1%，微軟為跌幅最大道指成份股，亞馬遜則升1.7%，該公司承諾於未來5年喺印度人工智能（AI）及雲端服務方面投資350億美元，並額外創造100萬個職位。甲骨文於周三收市後公布業績，股價升0.7%，但自9月10日破頂後累瀉33%，反映投資者對龐大資本開支及循環融資安排極度擔憂。摩根大通預料明年開支將達1,050億美元，超過分析員估算，拖累股價周二急跌4.7%，為8個月以嚟最大單日跌幅，而隔晚則反彈3.2%。

聯儲局過去15個月累計減息1.75厘，利率愈益接近中性水平，加上之前美國政府停擺，導致11月就業報告及通脹數據延至本月16日及18日才公布，令官員政策立場分歧加劇，主席鮑威爾更難凝聚共識。特朗普支持者聯儲局理事Stephen Miran支持減息要更大幅度，要求減幅達到0.5厘；堪薩斯聯儲銀行總裁Jeffrey Schmid及芝加哥聯儲銀行總裁Austan Goolsbee，則支持維持利率不變，鷹派跟鴿派委員看法明顯有大分歧。美滙指數一度跌0.63%至98.59，日圓則升0.69%至155.8兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣回落2.7%，至91,773美元，目前總算企穩90,000美元水平。

恒指需企穩26000才向上衝

昨日港股表現反覆，早段恒指一度跌176點低見25257，午後A股跌幅收窄，港股亦從低位反彈，倒升106點，更以全日高位25540收市，成交額則只有1,933億元，交投於12月料維持淡靜。至夜期時段進一步反彈，夜期及ADR重上25600水平，而今早黑期亦重返25600水平，料今早大市高開。不過料此對港股暫時未會帶來太大刺激。

港股於短短兩個交易日內回落接近1000點，昨日已預計港股短線超賣下或見反彈，今日反彈先留意25700即5日線水平會否見阻力，而25850-25900為多條移動平均線匯聚區，料阻力更大。短線除非大市能成功企穩26000水平，方有條件往上收復50日線約26150，從而扭轉弱勢。下方首個支持為25400，一旦再跌穿25400，其後或再考驗25000-25100支持。

古天后