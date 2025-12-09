恒指輕微高開 阿里升逾1% 小米回購 海天調味擬派特別息｜港股開市

美國聯儲局周二起一連兩日議息前夕，美股三大指數周一全線向下，道指跌215點或0.45%，報47739點；標指跌23點或0.35%，報6846點；納指則跌32點或0.14%，報23545點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升0.08%至7837點。目前市場已高度預期聯儲局將於本周減息，但美國債息持續向上，其中10年期債息最新升至4.172厘。

Nvidia盤後升逾2%

焦點股中，美國允許英偉達（Nvidia）在符合條件並獲批准下，向中國及其他國家客戶出口其高效能AI晶片H200，但必須支付25%交易收益給美國政府。消息刺激Nvidia（NVDA）股價向上，周一收升1.7%後，盤後再升2.3%至189.9美元。

小米昨斥逾兩億回購股份

港股方面，恒指今早高開15點，報25780點。科網股個別發展，騰訊（700）升0.7%；阿里巴巴（9988）升1.1%；美團（3690）無起跌；京東（9618）升0.2%。至於小米（1810）昨日（8日）斥資約2.04億元回購480萬股，惟今早股價跌0.2%。

周大福系內股權變動

個股消息中，周大福系內股權變動，周大福資本（CTF Capital）將所持周大福珠寶（1929）近54%股權，轉讓予一家由周大福企業和CTF Capital分別持有65%和35%股權的子公司持有，以有效持股計算，周大福企業持有周大福珠寶35.1%股權；同時，周大福企業目前亦持股73.98%周大福創建（659）及45.24%新世界發展（017）。上述3間上市公司之中，周大福珠寶及周大福創建今早股價無起跌，新世界則跌0.6%。

海天調味考慮派發特別股息

此外，海天調味（3288）擬於12月18日舉行董事會會議，考慮派發特別股息及審議未來3年股東回報規劃；該股開市報31.9元，升0.4%。

北水動向方面，昨日淨買入港股15.4億元，其中小米（1810）、中芯（981）及泡泡瑪特（9992）分別獲淨買入11.73億元、4.67億元及4.32億元；而騰訊（700）、華虹半導體（1347）及中國平安（2318）分別遭淨賣出7.62億元、2.09億元及1.8億元。