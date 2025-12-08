市場靜待本周美聯儲議息｜古天后

12月8日，天晴乾燥，吹和緩偏北風。上周美聯儲降息預期升溫，截至12月5日，CME「美聯儲觀察」工具顯示，本周議息減息0.25厘概率為86.2%。內地12月即將召開中央政治局會議、中央經濟工作會議，加上美聯儲議息會議，有望為市場提供中長期政策方向及短期流動性信號。受惠美聯儲降息預期升溫，貴金屬板塊料有追捧。至於中央經濟工作會議聚焦方向，關注可能被重點提及或獲得產業政策支持產業，如新質生產力、內需消費等板塊。經過前期估值回調，科技成長板塊有望迎來修復機會。

美聯儲議息會議即將於本周四香港時間有結果，料議息前市場博弈加劇，議息會議決議及會後鮑爺講話對於全球資本流動將有影響。美股仍於高位震盪，大部份已公布業績美企，均見盈利表現喺關稅影響下，表現一定韌性。A股同樣以震盪結構為主。不過A股市場中長期向好大方向無變，預期進一步釋放保險資金入市潛力，為市場注入更大增量流動性。內地已明確提出多項重點措施，旨在提高資本市場制度包容性及適應性，為市場長期健康發展提供制度根基。

買賣兩閒 投資者12月鳴金收兵

至於上周港股悶局一場，恒生指數全周波幅僅615點，周五恒指報收26085，按周回升227點，剛好重返20周線，並收高於5日線及10日線。而港股目前於25800-26100形成一大型成交密集區，暫時處於此密集區頂部附近，加上5日線已升穿10日線，短期技術走勢有所改善。不過成交則保持淡靜，雖然周五成交額回升至2,104億元，但當日有部份成交來算恒指季檢後調整，實際成交應不足2,000億元，即使不撇除呢個因素，全周平均成交額為1,866億元，亦較對上截至11月28日嘅一周平均2,183億元有所減少，買賣兩閒之下，反映投資者於12月普遍鳴金收兵，甚至有部份投資者先計數減磅套利離場。

雖然短線港股技術走勢正改善，但缺乏成交配合下，港股暫未有動力再向上攻頂，預料12月餘下時間仍保持區間上落，或待下年1月開季，基金再作部署，港股方有更明確方向。以估值而言，港股相對仍算合理，尤其科技股相對美股相關股份，估值存在唔少折讓，相信港股後市表現仍樂觀，只係短線值博率有限，未宜太過進取。短線港股於25800-25900有初步支持，下一支持為25500，更大支持為25200；至於上方26200-26300阻力仍大，下一阻力為26500，更大阻力為25800。

古天后