Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股憧憬減息造好 道指早段升167點 Meta急升5% 傳大削元宇宙預算三成

股市
更新時間：22:36 2025-12-04 HKT
發佈時間：22:36 2025-12-04 HKT

市場持續憧憬減息，美股初段造好，道指早段升逾100點。

道指報48049點，升167點；標指報6866點，升17點；納指報23528點，升74點或0.3%。

元宇宙部門明年1月料大裁員

Meta（META）一度大升逾5%，行政總裁朱克伯格計劃大幅削減「元宇宙」項目的預算達30%，包括明年1月開始對該部門裁員。亞馬遜（AMZN）跌1%；Google母企Alphabet（GOOG）亦跌1%。

11月底首申領失業救濟19.1萬人 低預期

美國勞工部公布，截至11月29日的一星期，首次申請失業救濟人數為19.1萬人，低於預期的22萬人，按周減少2.7萬人。

專家：資金明顯避險 需警剔

LPL Financial首席技術策略師指出，板塊輪動是牛市的「命脈」，本輪上漲周期主要以大型科技股領漲，隨後資金湧入其他周期性板塊，但近期資金已轉向防守性板塊，是4月份以來首次出現明顯避險情緒。他認為目前仍是高位回調現象，但值得密切關注。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
01:31
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
宏福苑五級火｜麥美娟：每戶災民生活津貼由5萬元增至10萬元 將研居民長期居住問題
01:46
宏福苑五級火｜麥美娟：每戶災民生活津貼由5萬元增至10萬元 將研居民長期居住問題
社會
4小時前
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
影視圈
5小時前
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
百佳大派$50現金券！12月雙重優惠 門市購物滿額即享95折
生活百科
5小時前
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民籲停「情緒勒索」：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
蔡少芬跟圈中好閨密合體現身石門  59歲前港姐冠軍未婚未育身材大走樣？激現水桶腰惹熱議
蔡少芬跟圈中好閨密合體現身石門  59歲前港姐冠軍未婚未育身材大走樣？激現水桶腰惹熱議
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
14小時前
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
宏福苑五級火‧持續更新｜累計159死 外圍倒塌棚架未見遺骸 起火位置石油氣管道未發現損毀
突發
26分鐘前