美股憧憬減息造好 道指早段升167點 Meta急升5% 傳大削元宇宙預算三成

市場持續憧憬減息，美股初段造好，道指早段升逾100點。

道指報48049點，升167點；標指報6866點，升17點；納指報23528點，升74點或0.3%。

元宇宙部門明年1月料大裁員

Meta（META）一度大升逾5%，行政總裁朱克伯格計劃大幅削減「元宇宙」項目的預算達30%，包括明年1月開始對該部門裁員。亞馬遜（AMZN）跌1%；Google母企Alphabet（GOOG）亦跌1%。

11月底首申領失業救濟19.1萬人 低預期

美國勞工部公布，截至11月29日的一星期，首次申請失業救濟人數為19.1萬人，低於預期的22萬人，按周減少2.7萬人。

專家：資金明顯避險 需警剔

LPL Financial首席技術策略師指出，板塊輪動是牛市的「命脈」，本輪上漲周期主要以大型科技股領漲，隨後資金湧入其他周期性板塊，但近期資金已轉向防守性板塊，是4月份以來首次出現明顯避險情緒。他認為目前仍是高位回調現象，但值得密切關注。