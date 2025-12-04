美聯儲局本月減息已沒懸念｜古天后

12月4日，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光及乾燥。美國最新就業數據疲弱，雖然投資者對經濟轉差憂慮增加，但聯儲局今個月更有條件減息，美股隔晚上升，道指收市升408點或0.86%，報47882；標指先跌後回升0.3%，報6849；納指回升40點或0.17%，報23454。資金避險情緒降溫，比特幣繼續反彈2.57%，至93964美元兩周高位。

特朗普致力推動機械人技術

重磅股中，Netflix收市跌4.9%；微軟雖然否認有關集團降低人工智能（AI）軟件銷售增長目標報道，但股價仍跌2.5%，為表現最差道指成份股，亞馬遜跌0.9%。特朗普政府致力推動機械人技術發展，據報考慮明年發布相關行政指令，機械人概念股急漲，iRobot飆升73.9%，Serve Robotics升18.2%，Tesla升4.1%。

國會議員據報阻止一項限制Nvidia向中國及其他非盟友國家出售AI晶片法案，反映咗公司遊說工作做得相當好，但股價仍跌1%。Nvidia股價近日一直未能企穩180美元，暫時於此水平先作整固，不過170至180元呢啲水平，反而係收集作長線投資嘅上車機會。服裝品牌American Eagle業績理想並上調展望，股價急升14.8%；達美航空警告早前美國政府停擺，或導致今季度稅前盈利減少最多2億美元，相當於每股25美仙，不過股價仍升3.6%。

ADP首席經濟師Nela Richardson表示，僱主為應對謹慎嘅消費者及不明朗宏觀經濟環境而減少招聘，提到11月就業市場廣泛地放緩，主要係小企業拖低整體市場表現。BMO資本市場美國利率策略主管Ian Lyngen認為，數據可掃除聯儲局本月減息與否嘅疑慮。美國10年期債息一度回落4.44基點，至4.0421厘，對息口較敏感嘅2年期債息降3.89個基點，至3.4691厘。美滙指數曾挫0.54%至98.82，日圓再升0.55%至155.01兌每美元。

恒指25800至25900為好淡分界線

港股昨日低開低走，恒指低開114點後，午後曾跌370點，低見25724，收市報25760，跌334點。成交額進一步縮減至1643億元，買賣兩閒。不過隔晚美股持續向好，三大指數續升，帶動夜期反彈，ADR亦回升逾百點，今早黑期亦重返25800水平之上，料今早大市略為高開。留意100日線已上移至25800水平附近，10日線同樣於25800-25850水平，短線25800-25900為決定後市好淡重要分界線，如大市無法企穩此關，則往下再度考驗25200水平；相反，大市如企穩25900，則再度挑戰26200，即50日線所在，但目前20日線、30日線及50日線，即26120-26220仍為短線阻力，未有利好消息配合，加上成交萎縮，向上突破難度大增。

雖然目前市場對聯儲局12月減息預期再度升溫，明年甚至採取較寬鬆貨幣政策，刺激港股由25200點水平回升，但升至26000-26200水平再見阻力，主要因為反彈期指成交一直未能配合，上升動力欠奉，基金接近年結已陸續收爐，投資者年底取態更為保守。短線港股即市再反彈亦僅乾升，表現較為牛皮，預期12月不僅難有太升幅，更可能波幅亦有限。

目前投資者不宜進取，現水平持盈保泰更為適合，待明年開季再觀察基金及機構投資者資金部署再跟進。短線大市預期仍為區間上落，大型區間處於25000-27000水平，至於12月傳統波幅較細，移動區間或收窄至25100-26300，僅於1200點之間上落，暫時未有條件向上突破，而向下大跌機會亦唔大。個股方面，留意機概念相關股份，會否隨隔晚美股機械人股炒起而乘勢落鑊。

古天后