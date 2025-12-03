Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大山教育疑嚴重誇大銀行結餘 涉非真實收購交易 證監會飭令停牌

股市
更新時間：17:40 2025-12-03 HKT
發佈時間：17:40 2025-12-03 HKT

證監會昨日（2日）宣布，指示聯交所自昨天早上9時起，將大山教育（9986）停牌，原因是證監會懷疑該公司的項目及收購交易並非真實、向證監會呈交偽造銀行結單、以及嚴重誇大銀行結餘。

部失循環資金缺乏回流記錄

大山教育曾於2023年3月底短暫停牌，原因是前任核數師就該公司的軟件開發項目以及一宗收購英國公司的交易，發現若干審計事項。大山及其顧問展開調查之後，聲稱並沒有任何不利結果，股份於2024年9月復牌。

不過，證監會發現，大山向該會提供的銀行結單，與證監會自行取得的結單存在重大差異，尤其是大山提交的結單當中，並沒有一些回流到該公司的循環資金流記錄。

2023年底誇大7600萬人民幣結餘

證監會亦發現，在大山截至2023年6月底以及同年12月底的財務報表當中，其銀行結餘分別被嚴重誇大3,640萬人民幣以及7,630萬人民幣。

證監會因此懷疑，有關軟件開發項目及英國收購事項並非真實交易，亦非按公平原則進行；大山向證監會呈交偽造的銀行結單，以隱瞞可疑資金流；以及大山在已公布的帳目中嚴重誇大其銀行結餘。這些情況令大山管理層的誠信引起重大關注，尤其是對於大山執行董事張紅軍。

證監會指出，由於大山仍未能就上述事項提供令人信納的解釋。因此，證監會已向聯交所發出通知，指示聯交所暫停大山股份的交易。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
宏福苑「頭七夜」無聲震撼！Gel甲少女、紅眼大叔、一雙雙染色的手...網民親歷告白：「有種人性，無關血緣」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
02:46
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 6消防裝置承辦商被捕
突發
17分鐘前
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜龍頭地產商出「最強禁煙令」！不止食煙斷正 地盤「帶煙包」永不錄用 網民激讚禁到盡：榜樣｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
5小時前
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
23小時前
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 取回屋契證件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五級火│宏志閣居民返單位取回財物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
大埔宏福苑五級火丨張敬軒低調派巨額慰問金震驚網民 火災粉絲感動落淚：你個黐線佬
影視圈
5小時前
有騙徒冒認宏福苑災民單親媽媽范小姐募捐，她出帖澄清絕無發起籌款。
宏福苑五級火│受災單親媽媽范小姐遭冒名募捐 強調不收取捐款 籲市民提防
突發
5小時前
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
80年代小生甘國衛夫妻近照曝光 與朱璧汶結婚35年淡出變佛學大師 曾被《歡樂今宵》直擊婚禮
影視圈
9小時前
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 16:39 HKT