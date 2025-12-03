大山教育疑嚴重誇大銀行結餘 涉非真實收購交易 證監會飭令停牌

證監會昨日（2日）宣布，指示聯交所自昨天早上9時起，將大山教育（9986）停牌，原因是證監會懷疑該公司的項目及收購交易並非真實、向證監會呈交偽造銀行結單、以及嚴重誇大銀行結餘。

部失循環資金缺乏回流記錄

大山教育曾於2023年3月底短暫停牌，原因是前任核數師就該公司的軟件開發項目以及一宗收購英國公司的交易，發現若干審計事項。大山及其顧問展開調查之後，聲稱並沒有任何不利結果，股份於2024年9月復牌。

不過，證監會發現，大山向該會提供的銀行結單，與證監會自行取得的結單存在重大差異，尤其是大山提交的結單當中，並沒有一些回流到該公司的循環資金流記錄。

2023年底誇大7600萬人民幣結餘

證監會亦發現，在大山截至2023年6月底以及同年12月底的財務報表當中，其銀行結餘分別被嚴重誇大3,640萬人民幣以及7,630萬人民幣。

證監會因此懷疑，有關軟件開發項目及英國收購事項並非真實交易，亦非按公平原則進行；大山向證監會呈交偽造的銀行結單，以隱瞞可疑資金流；以及大山在已公布的帳目中嚴重誇大其銀行結餘。這些情況令大山管理層的誠信引起重大關注，尤其是對於大山執行董事張紅軍。

證監會指出，由於大山仍未能就上述事項提供令人信納的解釋。因此，證監會已向聯交所發出通知，指示聯交所暫停大山股份的交易。