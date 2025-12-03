Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

回購未必是還魂丹｜唐牛

更新時間：08:56 2025-12-03 HKT
發佈時間：08:56 2025-12-03 HKT

巨子生物（2367）昨日中午發通告，計劃回購股份，根據股東大會授權，公司最多可回購10%股本。消息一出，股價即彈高8%。

授權回購不等於一定回購

值得留意的是，授權回購10%股本這回事，基本上所有上市公司在股東周年大會都會做，但實際上回購多少，甚或會否回購，實屬未知之數，如因為憧憬回購推高股價而入場，一定要清楚這點。

另一方面，如果基本因素較弱，回購頂多令股價止跌，與重展升浪是兩碼子的事。好似小米（1810），績後增持加回購勉強令股價守住40元，呢刻難言轉勢，如希望回購可令股價錦上添花，還是揀績優股較好。

