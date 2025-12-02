12月減息預期持續 及比特幣止跌回升 市場流動性憂慮暫緩 美股早段造好

日本10年期國債拍賣反應理想，加上比特幣止跌回升，重返88000美元大關，市場流動性憂慮暫緩，加上市場普遍認為，Kevin Hassett當選聯儲局主席已「內部確定」，強化市場對減息鴿派押，美股在繼周一5連升斷纜後，周二早段重拾升勢，三大指數升0.1%至0.8%不等。另外，美國總統特朗普將於稍後召開內閣會議 ，並發佈聲明。

截止昨晚10時40分，道指升20點或0.1%，報47319點；納指升195點或0.8%，報23472點；標指升28點或0.4%，報6840點。

比特幣重返88000美元大關 加密貨幣概念股亦向上

另外，美國證交會主席Paul Atkins最新指出，針對加密貨幣公司的創新豁免將於明年1月生效，助力美國加密行業發展。加密貨幣的升幅進一步擴大。截止昨晚10時40分， 根據Coinglass 數據顯示，比特幣最新報88554美元，在過去24小時內升2249美元，升幅約2.6%；以太幣亦升1.9%，最新報2858美元.

加密貨幣概念股早段同樣造好，Circle漲3%，Strategy漲超4%，Coinbase漲近2.3%。

美股整體表現仍然強勁

Blanke Schein Wealth Management投資長Robert Schein表示，股市正處於消化期，但在考慮到到聯儲局在下周再度降息的可能性很高的情況下， 目前美股的整體表現仍然強勁 。