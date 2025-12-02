Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

佳兆業徵求票據持有人同意 擬「以股代息」

更新時間：10:09 2025-12-02 HKT
發佈時間：10:09 2025-12-02 HKT

佳兆業（1638）發公告宣佈，向票據合格持有人進行同意徵求，以股份形式代替現金支付於今年12月28日就票據應付的最低現金利息，且公司可選擇以股份形式代替現金支付於2026年6月28日及2026年12月28日就票據應付的最低現金利息。集團表示，提出「以股代息」的創新型債務管理方案，旨在展現資本韌性，穩守資產價值，並透過債務管理、央地協同與多元生態三大維度實現突破，助力集團穿越市場周期。

有關安排涉及6項票據，未償還金額逾66.86億美元，所涉及未來3期的利息支出約1.196億美元。至於利息支付股份發行價為每股0.5元，較上日收市價溢價313%。

其中12月利息支付股份數目為3.66億股，由12月現金利息2,344.57萬美元除以發行價計算得出；2026年6月利息支付股份數目約7.4億股，由現金利息支付4,740.91萬美元除以發行價計算得出；2026年12月利息支付股份數目則為7.6億股股份，由現金利息支付4,872.88萬美元除以發行價計算得出。
 
票據的同意徵求於12月2日開始並將於12月17日下午4時正（倫敦時間）或依據同意徵求聲明延長的任何期限屆滿，除非公司另行延長或提早終止則另作別論。倘適用屆滿期限獲延長或提早終止，公司將作出適當公告。

此外，公司接納同意及支付同意費的責任須待（其中包括）就各系列票據的建議修訂獲持有各系列票據本金總額不少於75%的合資格持有人有效交付同意後，方可作實。

