恒指高開155點 阿里升逾3% 蔚來跌逾6% 三生製藥配股下挫｜港股開市

美國聯儲局主席鮑威爾於本港時間今日9時發表演講前，美股三大指數周一全線下跌，其中道指跌427點或0.9%，報47289點；標指跌36點或0.53%，報6812點；納指跌89點或0.38%，報23275點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一則升0.87%至7860點。

比特幣低見83822美元後反彈

日本12月加息預期升溫，美元兌日圓曾見154.67水平，其中日圓升幅收窄，最新報155.67；美匯指數今早亦見輕微反彈，升0.03%至99.44水平。比特幣周一急跌，曾低見83,822美元，今早有所回升，最新報86,604美元。相反，金價今早回落，暫跌0.36%至4,216美元。

焦點股中，英偉達（Nvidia，NVDA）斥資20億美元入股晶片設計工具製造商新思科技（Synopsys，SNPS），成為第七大股東，刺激新思科技收升4.9%至438.29美元；英偉達亦升1.7%至179.92美元。

多間車企公佈11月交付數據

港股方面，恒指今早高開155點，報26188點。科網股普遍向好，阿里（9988）開市升3.3%；騰訊（700）升1%；美團（3690）跌0.05%；京東（9618）無起跌%。至於公佈11月交付逾4萬輛汽車的小米（1810），開市升0.6%。

除了小米外，多間車企公佈11月交付數據，其中比亞迪（1211）11月銷量達48.02萬輛，按年跌5.3%，按月升近9%，股價高開1.1%；蔚來（9866）11月交付36,275輛，按年增76%，股價跌逾6%；小鵬（9868）11月交付36,728輛，按年增19%，股價跌1.6%；理想汽車（2015）11月則交付33,181輛，按年跌32%，股價亦跌0.6%。

三生製藥折讓6.5%配股

個股消息中，三生製藥（1530）擬配售1.05億股，集資31.15億元，相當於經擴大已發行股本的4.14%，每股配售價29.62元，較上日收市價31.68元折讓6.5%。該股開市報30.7元，跌3%。

北水動向方面，昨日淨買入港股21.48億元，阿里巴巴（9988）、中興通訊（763）及美團（3690）分別獲淨買入13.21億元、6.06億元及5.95億元；而中芯（981）、中海油（883）及中國財險（2328）則分別遭淨賣出3.03億元、2.72億元及1.29億元。