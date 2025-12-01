美股12月開局不利 道指早段曾跌300點 比特幣大瀉7% Google跌1%

美股12月開局遭遇日本國債急跌，加上加密貨幣再度大跌，道指早段曾挫300點。

道指報47412點，跌304點；標指報6779點，跌70點；納指報23110點，挫255點或1.1%。日本加息預期升溫，日本10年期債息抽升至1.858厘，是2008年以前新高。

Google母企Alphabet（GOOG）跌1%；Nvidia（NVDA）逆市上升0.5%。

Strategy瀉7%

比特幣低見每枚84700美元水平，24小時內急瀉逾7%。比特幣儲備公司Strategy（MSTR）一度急瀉8%，其行政總裁Phong Le出售比特幣將是該企「最後手段」，認為股價跌穿資產淨值且無法在市場獲得新資本，才在數學上合理。

歷來12月平均升1%

《股票交易員年鑑》數據顯示，標指在12月的平均升幅超過1%，是1950年有紀錄以來表現第三好的月份。

專家：減息令12月樂觀

Fundstrat技術策略師Mark Newton表示，基於美股上周強勁反彈，對12月的前景更為樂觀，「隨著12月減息機率增加，股市似乎越來越安心。」