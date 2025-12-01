Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股12月開局不利 道指早段曾跌300點 比特幣大瀉7% Google跌1%

股市
更新時間：22:49 2025-12-01 HKT
發佈時間：22:49 2025-12-01 HKT

美股12月開局遭遇日本國債急跌，加上加密貨幣再度大跌，道指早段曾挫300點。

道指報47412點，跌304點；標指報6779點，跌70點；納指報23110點，挫255點或1.1%。日本加息預期升溫，日本10年期債息抽升至1.858厘，是2008年以前新高。

Google母企Alphabet（GOOG）跌1%；Nvidia（NVDA）逆市上升0.5%。

Strategy瀉7%

比特幣低見每枚84700美元水平，24小時內急瀉逾7%。比特幣儲備公司Strategy（MSTR）一度急瀉8%，其行政總裁Phong Le出售比特幣將是該企「最後手段」，認為股價跌穿資產淨值且無法在市場獲得新資本，才在數學上合理。

歷來12月平均升1%

《股票交易員年鑑》數據顯示，標指在12月的平均升幅超過1%，是1950年有紀錄以來表現第三好的月份。

專家：減息令12月樂觀

Fundstrat技術策略師Mark Newton表示，基於美股上周強勁反彈，對12月的前景更為樂觀，「隨著12月減息機率增加，股市似乎越來越安心。」

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
02:07
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死亡 宏昌閣再發現8具遺體
突發
5小時前
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
宏福苑五級火︱16歲女與嫲嫲叔叔同失聯 兄長證實全罹難 男友攜畢業公仔道別：晚安凱琪
社會
7小時前
大埔宏福苑五級火丨時裝設計師任朗呈雙胞胎妹妹證實於大火中離世：非常沉重的打擊
大埔宏福苑五級火丨時裝設計師任朗呈雙胞胎妹妹證實於大火中離世：非常沉重的打擊
影視圈
2小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
10小時前
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
02:56
宏福苑五級火︱廉署還原造假時間線 為避抽查購少量阻燃棚網包樁腳 魚目混珠通過測試
社會
5小時前
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
02:56
大埔宏福苑五級火丨政府：4大廈7棚網樣本未達阻燃標準 檢取位置越難合格率越低
社會
7小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
2025-11-30 23:00 HKT
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
連鎖酒樓突發宵夜優惠！大閘蟹/乳鴿/羊腩煲$30起 每日8:30pm起供應
飲食
2025-11-30 15:13 HKT
大埔宏福苑五級火｜總警司曾淑賢簡報會感觸哽咽 悲傷未能辨認出所有失蹤者
02:07
大埔宏福苑五級火｜總警司曾淑賢簡報會感觸哽咽 悲傷未能辨認出所有失蹤者
突發
4小時前