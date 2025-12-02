「打風不停市」一年啟動7次 券商：與國際市場無縫接軌

自去年9月23日起，香港證券及衍生產品市場正式落實「惡劣天氣不停市」安排，被視為近年提升香港作為國際交易及風險管理中心的競爭力重要改革措施之一。該機制在過去逾一年間已成功啟動7次，更經歷過超強颱風「樺加沙」的極端考驗。有券商人士指出，新安排實現與國際市場的無縫接軌，惟仍有證券商盼當局施以援手，支持券商系統升級。

市場參與度未因天氣減弱

在已啟動的7次惡劣天氣交易中，大市成交金額顯示市場參與度未有因為天氣影響而減弱，首次啟動於去年11月14日，成交額為1,733億元。隨着市場參與者逐漸適應，在今年9月23日的「樺加沙」襲港當日，成交金額高達2,945億元，為7次中最高，其餘5次惡劣天氣交易日的成交額，也維持在2,294億至2,887億元的活躍水平。

港股惡劣天氣不停市表現

日期 天氣 恒指變動（%） 成交金額（元） 2025年9月24日 8號至10號風球 +1.4 2887億 2025年9月23日 8號風球 -0.7 2945億 2025年9月8日 8號風球 +0.9 2860億 2025年8月14日 黑色暴雨 -0.4 2701億 2025年8月5日 黑色暴雨 +0.7 2294億 2025年7月29日 黑色暴雨 -0.2 2670億 2024年11月14日 8號風球 -2.0 1733億

助提高正面形象及競爭力

香港證券與期貨專業總會副會長葉漢德接受查詢時稱，從直接收入角度來看，這個措施並沒有直接帶來太多實質成效，雖然在惡劣天氣日開市避免單日數千億元成交額的損失，但對港股全年總成交額影響不大。惟他強調，此安排實現與國際市場的無縫接軌，讓香港市場多一個宣傳點，提高香港正面形象及競爭力。

按照港交所官網指出，惡劣天氣不停市安排將確保本地、內地及國際投資者在任何天氣情況下，都能夠於香港交易時間內因應全球市場發展，包括在指數調整日，如常進行交易及風險管理。

部分券商遠程系統有待提升

本地中小券商一直被視為落實「惡劣天氣不停市」的重要市場參與者，葉漢德坦言，經過一年磨合，業界已逐漸接受並適應惡劣天氣不停市，並作出相關安排。而今年3月底，港交所已宣布所有市場參與者均已申報全面準備就緒，承諾在惡劣天氣下履行包括結算責任及監管申報在內的日常營運規定。港交所回應查詢時表示，自去年實施「惡劣天氣交易安排」以來，香港已經歷多次惡劣天氣下不停市，期間證券市場及衍生產品市場運作順暢有序，港交所將繼續致力提升市場基礎設施和交易機制，與所有市場參與者及持份者緊密合作，共同提升香港市場的國際吸引力和競爭力。

回顧今年9月超強颱風「樺加沙」襲港的極端情況，葉漢德表示，慶幸未接獲會員涉及人身安全事故反饋，但鼓勵公司與員工自行討論並制定明確的新工作指引，以減少爭議。他進一步指出，部分中小型券商遠程系統流暢度仍有待提升，若能獲得政府相關補貼協助系統升級，預期能進一步減少勞資衝突。

