龍豐集團申上市 零售額計全港第二大藥房 擬加開11間新店

連鎖藥房龍豐集團遞交上市申請，星展為獨家保薦人。據弗若斯特沙利文報告，2024年按零售銷售額計，該公司是香港第二大的藥品零售商，市場份額為5.8%。

收入3年複合年增長50%

龍豐的收益來自零售店、在線銷售平台及批發業務之商品銷售。於2023、2024及2025財政年度，集團總收入分別為約10.94億港元、20.21億港元及24.61億港元，三年間複合年增長率為50%。而2020年至2024年香港消費品零售總額的複合年增長率僅達3.6%。

首財季毛利率31.9%

純利方面，2025財政年度約1.7億港元，較2024財政年度的1.45億港元，按年增長17.9%。於2023、2024、2025財政年度及2026財政年度第一季，整體毛利率分別為24.9%、29.3%、31.6%及31.9%。

集資所得預期用於多項用途，包括預期將用於上市後至2029年3月31日期間在香港開設最多11家新零售店，以擴大公司的線下銷售管道；預期將用於採購存貨供新增零售店開業；預期將用於招聘及培訓將派駐新零售店的店鋪員工、美容顧問及註冊藥劑師；預期將用於擴大公司的網上銷售管道。

上水起家 現有29間實體店

上市文件指，龍豐集團前身是龍豐中西大藥房，在1992年於上水龍豐花園開設，現有29家實體零售店。龍豐集團創辦人、主席兼行政總裁謝少海、太太陳婉芳及女兒謝翠瑩分別持有集團控股公司的97.29%、2.70%及0.01%權益。

