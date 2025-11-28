年結將至 持盈保泰少做少錯｜古天后

11月28日，大致天晴及非常乾燥，早上清涼。隔晚美股感恩節假期休市，港股於夜期時段變化不大，今早料大亦於25950-26000水平開市，至於向上挑戰26200水平並嘗試回補裂口，或向下再度考驗50日線即25700水平，主要睇A股走向。不過暫時港股並未有明顯方向，短線仍以區間上落為主。

維持上落市格局

昨日期指結算日，恒生指數高明開17點後，全日於好淡淨持，盤中一度高見26123，亦曾倒跌105點低見25822，最終恒生指數報收25945，全日升17點。雖然大市已連升四個交易日，但成交額卻一直縮水，噚日成交額只有2047億元，四日升市成交未能完全配合升勢，大市明顯動力不足。目前市場普遍預期下月美國聯儲局減息機會大，不過聯儲局內部意見仍有分歧，未來數據公布亦會左右明年減息步伐。至於港股近日交投愈趨淡靜，主要係年結前資金傾向較為保守，加上內地近日公布嘅經濟數據，尤其係樓市相關數據仍然疲弱，暫亦未見再有任何新措施出台刺激經濟，早前內地指將推更多刺激樓市措施亦不過陳腔濫調，未能推動市場情緒。而港股業績期亦踏入尾聲，已公布業績嘅重磅科技股業績未有帶嚟驚喜，同樣未能推動市場情緒，令市場傾向觀望，窒礙大市進一步向上突破。暫時大市未有明顯方向，仍然於幾條平均線之間穿梭，維持上落市格局。短線上方20日線及50日線，約26150-26300，剛好為10月18日所遺下嘅下跌裂口阻力仍大，而下方初步支持為已上移之50日線約為25700，一旦再跌穿此水平，難免增加下調壓力。至於上方需企穩26300，大市方能扭轉弱勢。

未見資金積極追貨

個股方面，資金仍然於不同板塊輪動，暫時以具防守性及高息傳統股較受資金歡迎，至於增長型股份，則見資金趁回調低吸，並未見資金積極追貨，始終接近年結，投資者較為保守，呢段時間都係持盈保泰，少做少錯。

古天后